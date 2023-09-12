我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過早把財產轉給子女有風險 「生前信託」確保孩子成「富十代」

耗資1億修復 金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠無法扶正

911恐襲周年／苦等高科技辨識 仍有逾千罹難者身分未確定

編譯俞仲慈、尤寶琪／綜合報導
據最新統計，當年為搶救世貿大樓受困罹難者的警消人數，已超過實際罹難者的人數。圖為密西根州聖約瑟社區的消防隊員與急救員，11日參加當地追思會。(美聯社)
據最新統計，當年為搶救世貿大樓受困罹難者的警消人數，已超過實際罹難者的人數。圖為密西根州聖約瑟社區的消防隊員與急救員，11日參加當地追思會。(美聯社)

九一一事件已過22年，受害者遺骸身分鑑定持續至今，但紐約世貿雙塔倒塌仍有約40%、逾1000位罹難者身分尚未確定；但在法醫的努力下，日前又有兩名罹難者身分被確認，這是兩年來第一次。

美聯社報導，紐約市首席法醫辦公室日前又確認一男一女兩名罹難者身分，不過應家屬要求，不會公布死者名字。

根據統計，2001年9月11日當天世貿雙塔遭到客機撞擊，共造成2753人死亡，儘管至今已有1649名罹難者身分被辨識出，但仍有1106人、約40%罹難者身分尚未確認。

官員透露，世貿廢墟尋獲的遺體碎片需要仰賴先進DNA測序技術逐一檢驗，過程繁瑣且耗時，所幸隨著科技進步，不但檢驗準確度提高，檢測速度也大幅提高。

據最新統計，當年為搶救世貿大樓受困罹難者的警消人數，已超過實際罹難者的人數。圖為...
據最新統計，當年為搶救世貿大樓受困罹難者的警消人數，已超過實際罹難者的人數。圖為密西根州聖約瑟社區的消防隊員與急救員，11日參加當地追思會。(美聯社)

不過近年來針對九一一罹難者遺體的鑑識作業進度變慢，上一次是2021年9月透過DNA檢驗，確定第1646名和第1647名死者身分，再之前則是2019年。至於1000多具尚未被確認身分的遺體，目前存放在「九一一國家紀念博物館」。

紐約市首席法醫葛拉罕(Jason Graham)強調會全力完成任務：「面對美國史上規模最大、最艱難的法醫調查，我們毫不畏懼，我們會利用科學最新技術來達成此一承諾。」

此外，九一一事件還直接造成343名消防人員殉職，幾乎占紐約市消防局百年來因公喪生人數的一半，而當時參與救災的第一線人員，包括消防、醫護人員等，因為污染、外傷和身心疾病引起的後遺症，累計至去年已有341人死亡。

曾參加九一一救難行動的退休消防員布羅西(Joseph Brosi)，9日被入列紐約市消防局紀念牆上，他在與肺癌奮鬥多年後，於今年2月病逝。布羅西兩個兒子吉姆(Jim)和喬(Joe)也都是消防員，並在世貿雙塔倒塌當天，與父親一同在現場搶救。

被問到自身健康是否受到影響時，吉姆表示：「我密切監控自己的健康狀況，但不會因此而活在憂慮之中。」

九一一 紐約市 DNA

上一則

911恐襲周年／5名嫌犯願認罪換免死 遭拜登拒絕

下一則

911恐襲倖存者：家住離世貿10分鐘路程 吸煙塵如今一身病

延伸閱讀

911恐攻22週年 拜登誓言力阻美國與盟友再遭襲

911恐攻22週年 拜登誓言力阻美國與盟友再遭襲
阻生源外流 民代將提案 擬補貼私校生學費

阻生源外流 民代將提案 擬補貼私校生學費
罹難者增至11人…希臘中部洪水氾濫 居民受困訴苦：宛若地獄一般

罹難者增至11人…希臘中部洪水氾濫 居民受困訴苦：宛若地獄一般
夢幻婚禮之後（下）

夢幻婚禮之後（下）

熱門新聞

中國媒體早前曾指美國間諜梁成運從事的間諜活動非常危險，給大陸的國家安全帶來重大隱患（取材自微博）

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

2023-09-10 20:41
日經引述消息人士報導，中國對iPhone的禁令不只擴大到地方政府和國營企業，連Apple Watch和AirPods無線耳機也被列入禁用範圍。 （路透）

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

2023-09-08 06:30
美中晶片科技戰開打，美國媒體認為至今美方略勝一籌。(路透)

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

2023-09-04 05:29
人民幣持續貶值，對於在美國生活的中國移民來說影響重大，因為能換到的美元變少了。（路透）

中國經濟低迷 美元連8周走強 人民幣貶至16年新低

2023-09-09 02:29
13個前總統圖書館或團體7日罕見發表聯合聲明，呼籲國民重新承諾支持法治、尊重信仰的多元性。圖為歐巴馬、小布希、柯林頓、老布希和卡特(從左至右)五名時任總統和前總統2013年出席小布希圖書館開館儀式。(美聯社)

13名卸任總統機構首度聯合聲明 籲支持法治、尊重信仰多元

2023-09-08 02:27
副總統賀錦麗6日接受美聯社專訪時為拜登總統的健康辯護，她表示，記者問她可能成為總統的想法是「假設性的」，但若有此需要，她也準備好了。(美聯社)

拜登高齡引質疑 美聯社敏感提問 賀錦麗這樣說

2023-09-07 16:08

超人氣

更多 >
華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚

醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚
痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬

痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬
純淨水、礦泉水、鹼性水…哪種水最健康？

純淨水、礦泉水、鹼性水…哪種水最健康？