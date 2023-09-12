911恐襲周年／苦等高科技辨識 仍有逾千罹難者身分未確定

據最新統計，當年為搶救世貿大樓受困罹難者的警消人數，已超過實際罹難者的人數。圖為密西根州聖約瑟社區的消防隊員與急救員，11日參加當地追思會。(美聯社)

九一一 事件已過22年，受害者遺骸身分鑑定持續至今，但紐約世貿雙塔倒塌仍有約40%、逾1000位罹難者身分尚未確定；但在法醫的努力下，日前又有兩名罹難者身分被確認，這是兩年來第一次。

美聯社報導，紐約市 首席法醫辦公室日前又確認一男一女兩名罹難者身分，不過應家屬要求，不會公布死者名字。

根據統計，2001年9月11日當天世貿雙塔遭到客機撞擊，共造成2753人死亡，儘管至今已有1649名罹難者身分被辨識出，但仍有1106人、約40%罹難者身分尚未確認。

官員透露，世貿廢墟尋獲的遺體碎片需要仰賴先進DNA 測序技術逐一檢驗，過程繁瑣且耗時，所幸隨著科技進步，不但檢驗準確度提高，檢測速度也大幅提高。

據最新統計，當年為搶救世貿大樓受困罹難者的警消人數，已超過實際罹難者的人數。圖為密西根州聖約瑟社區的消防隊員與急救員，11日參加當地追思會。(美聯社)

不過近年來針對九一一罹難者遺體的鑑識作業進度變慢，上一次是2021年9月透過DNA檢驗，確定第1646名和第1647名死者身分，再之前則是2019年。至於1000多具尚未被確認身分的遺體，目前存放在「九一一國家紀念博物館」。

紐約市首席法醫葛拉罕(Jason Graham)強調會全力完成任務：「面對美國史上規模最大、最艱難的法醫調查，我們毫不畏懼，我們會利用科學最新技術來達成此一承諾。」

此外，九一一事件還直接造成343名消防人員殉職，幾乎占紐約市消防局百年來因公喪生人數的一半，而當時參與救災的第一線人員，包括消防、醫護人員等，因為污染、外傷和身心疾病引起的後遺症，累計至去年已有341人死亡。

曾參加九一一救難行動的退休消防員布羅西(Joseph Brosi)，9日被入列紐約市消防局紀念牆上，他在與肺癌奮鬥多年後，於今年2月病逝。布羅西兩個兒子吉姆(Jim)和喬(Joe)也都是消防員，並在世貿雙塔倒塌當天，與父親一同在現場搶救。

被問到自身健康是否受到影響時，吉姆表示：「我密切監控自己的健康狀況，但不會因此而活在憂慮之中。」