拜登訪越 談半導體合作 美越成「全面戰略夥伴」

拜登總統10日飛抵越南河內訪問，越共中央總書記阮富仲(前右一)以軍禮歡迎。(歐新社)

越外交最高層級 關係大升級

拜登 總統10日飛抵越南 河內進行兩天國是訪問，接受越共中央總書記阮富仲以軍禮歡迎後，兩人隨即在越共中央黨部會談並召開聯合記者會。阮富仲宣布美越正式升級為「全面戰略夥伴關係」，也是越南對外關係最高層級。拜登形容當前是非常關鍵的時刻，美越此時成為關鍵夥伴，兩國有機會形塑今後幾十年的印太。

拜登為訪越，未參加10日閉幕的20國集團(G20)峰會最後一場會議。他10日宣布，美越將持續深化在新興技術、關鍵供應鏈和半導體合作，還將繼續加強在氣候及人權上的夥伴關係。

拜登說，他不認為中國的經濟困境會導致其入侵台灣。他強調不想圍堵中國，但不會銷售可能加強共軍軍力的東西給中方。拜登表示，他在G20峰會 和中國總理李強會面，也希望盡快和中國國家主席習近平會面。

越盼美持續確保航行飛越自由

阮富仲認同這次和拜登會晤是擴大美越關係的絕佳良機，並感謝拜登邀他訪問華府。在宣布美越關係升級的正式新聞稿中，越南希望美國持續確保航行飛越自由和南海議題相關國家的合法正當利益，並繼續支持不使用或威脅使用武力、不採取違反國際法的行為，和平解決爭端，儘早達成符合聯合國海洋法公約的南海行為準則。

拜登稱越南是朋友、可靠夥伴和國際社會的負責任成員。針對越南人權問題，包括近年打壓異議人士和社會運動，拜登表示他有向阮提及，但阮富仲強調不干涉內政的重要性。

拜登8月在猶他州鹽湖城募款活動中說，越南不想跟美國組成防禦同盟，但希望和美國建立關係，藉此使中方知道越南能夠選擇自己的夥伴。

拜登首度以美國總統身分訪越

這是拜登首度以總統身分訪越，今年也是美越建立「全面夥伴關係」10周年。2000年柯林頓則是首位正式訪越的美國總統。

越南至今僅和中國、俄羅斯、印度及南韓締結全面戰略夥伴關係。