摩洛哥強震／震央遭滅村 災民憂餘震 只能露宿街頭

靠近震央的阿斯尼地區(Asni area)坦斯加特村(Tansghart)，幾乎遭到滅村。一名婦女對記者說，「我的丈夫和四個孩子都死了，我所有的一切都消失了。就只剩我一個人了」。(Getty Images)

據美國地質調查所(US Geological Survey)和英國南安普頓大學空間人口研究小組WorldPop提供的人口密度數據，紐約時報 分析8日晚間11時多發生在摩洛哥高阿特拉斯 山脈(High Atlas mountains)震級規模至少6.8的大地震 ，震央地區經歷強烈震動的居住人口約有180萬人，另有約300萬人經歷了中度震動。

地震結束後，一些居民返回了住所，但震央附近地區的許多居民擔心餘震，只能露宿街頭。官員表示，馬拉喀什(Marrakesh)南部鄉村地區是最多人死亡的區域。位於馬拉喀什通往高阿特拉斯山脈的山谷一側，靠近震央的阿斯尼地區(Asni area)坦斯加特村(Tansghart)，幾乎遭到滅村。

9日晚上，摩洛哥西部發生強烈致命地震近24小時後，搜救工作正加緊進行，希望能從交通不便的偏遠村落搶救出更多生命。紅十字會與紅新月會國際聯合會駐摩洛哥代理主席法赫瑞(Sami Fakhouri)表示，部分道路因山體滑坡無法通行。摩洛哥政府9日下午表示，已恢復六條道路通行，但有14條地區道路仍被封鎖。

摩洛哥地震結束後，一些居民9日返回了住所，但震央附近地區的許多居民擔心餘震，只能露宿街頭。(Getty Images)

馬拉喀什是遭受強烈震動地區的最大城市，也是摩洛哥人口最稠密的「麥地那」聚居地之一，這些古老城市中心都有如迷宮般的社區。

住在馬拉喀什郊區的33歲拉賈·布里(Raja Bouri)說，「我一輩子都沒有過這種感覺，就像是一架飛機直接落在我身上！」

「我的丈夫和四個孩子都死了，」一名婦女告訴摩洛哥國家電視台，「我所有的一切都消失了。就只剩我一個人了。」

村子幾乎全毀的坦斯加特村，一名男性傷者頭部裹著紗布躺在地上，幾乎無法移動或說話。他的妻子博奇奇(Saida Bodchich)和母親坐在他身邊。他們準備露天度過地震後第二晚。村裡居民說，全村至少有十人死亡，其中包括兩名少女。

博奇奇說：「我們沒有地方可以去，從昨天起就沒有食物了。」她傷勢嚴重的丈夫以前一人養活一家六口，現在的她，只能擔心又茫然地面對未來。