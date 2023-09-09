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G20峰會「缺習」換印度當老大？學者分析：將是帶領開發中國家良機

中央社／台北9日電
G20峰會期間，印度首都新德里街頭都是峰會標誌，印度利用這個國際會議的機會大大宣傳。（路透）
G20峰會期間，印度首都新德里街頭都是峰會標誌，印度利用這個國際會議的機會大大宣傳。（路透）

印度首次主辦的20國集團（G20）峰會今天登場，中國國家主席習近平缺席會議廣受關注，有分析說，印度有可能將「缺習」的G20峰會視為試圖帶領開發中國家的良機。

G20峰會9至10日在印度新德里召開，習近平一反常態未親自出席，改由國務院總理李強代表參加。

由於北京未說明習近平為何缺席G20峰會，各種揣測四起，德國之聲中文網今天報導，值此之際中國政府又於日前釋出2023年度最新標準地圖並引發主權爭議，中印邊界爭端因此被認為很可能是其中重要因素。

中國與印度在過去一個世紀多有競爭，被形容是「龍象之爭」，近年隨著國際地緣政治巨變，兩國也時常被拿來相提並論。

這次新德里峰會登場之際，正逢中國經濟下滑、「一帶一路」倡議持續受到「債務陷阱」的質疑，白宮上月聲明說，美國總統拜登將在G20峰會提議與成員國合作，增加國際金融組織對開發中國家與貧窮國家的貸款額度，預計金額超過2000億美元，被解讀是抗衡中國「一帶一路」的最新舉措。

此外，白宮本週稍早前也表示，新德里峰會將是世界主要經濟體齊聚一堂解決全球問題的機會，「在國際經濟遭受歷史性疊加衝擊的時刻，此刻比以往任何時候都更重要的是與世界上最大的經濟體建立一個工作論壇」。

與此同時，報導分析，隨著俄烏戰爭爆發、台海局勢升溫、美中抗衡等國際政治變化，印度在該地區的政治與經濟角色也成為焦點。

莫迪上月接受印媒採訪談及G20金融話題表示，有國家製造債務陷阱、藉此謀取不當利益；這番話據信是在暗批中國。此外，峰會登場前，莫迪提議要正式邀請非洲聯盟（African Union）加入G20，基本延續了去年底拜登的呼籲。

莫迪還表示，全球供應鏈震盪，後疫情時代的印度有望成為解決困境的方案。新德里也正致力於加強製造業而與中國競爭。

德國之聲引述新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎分析，中印長期都在爭奪開發中國家的龍頭角色，印度或許會藉著這次峰會更加強調它在印太、甚至全世界的關鍵性。

莊嘉穎解釋，「中國經濟成長放緩，它有內部的債務問題，再加上他的人口問題，這個或許對印度來說是一種機會，它可以充分地去利用。因為它的人口不只是超越中國，跟中國比起來也相對年輕很多，在軟體方面的發展也有相當的成就」。

莊嘉穎進一步指出，印度最近也較為積極地鼓勵其他國家將投資放在印度，印度可能認為「G20是一個可以充分發揮它帶領發展中（開發中）國家的機會」。

印度 G20峰會 習近平

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