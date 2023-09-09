G20峰會／議題分歧 聯合聲明有挑戰 印總理籲團結

聯合國秘書長古特瑞斯在新德里憂心指出，各國的分歧加大，像是功能失衡的家庭。（歐新社）

20國集團（G20）年度高峰會9日和10日在印度 新德里召開，白宮國安顧問蘇利文在空軍一號上表示，拜登總統目前未規畫與代表中國國家主席習近平 出席的國務院總理李強在峰會的場邊舉行雙邊會談。

另外，雖然外界對於G20峰會 能否獲致共識發表聲明表示悲觀，但主辦國印度仍有信心發表宣言，目前只差烏俄戰爭的部分爭取中俄的支持。

今年是第18屆G20峰會，與會領袖或代表將商討安全、全球經濟、氣候變遷與俄烏戰爭等廣泛議題。但成員間對如何使俄烏戰爭落幕的看法分歧，恐形成峰會後能否發表聯合聲明或公報的一大障礙。印度總理莫迪呼籲，分裂的世界將難以對抗共同挑戰。

華爾街日報及法新社報導認為，本屆峰會的背後，就是地緣政治對立的陰影以及各成員對重大議題的歧見。以印度為例，俄烏開戰近19個月以來，仍選擇不譴責莫斯科侵烏。

聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）8日警告，隨著國家間的分歧擴大，世界正面臨衝突風險。法新社報導，古特瑞斯在印度新德里向媒體記者表示：「如果我們確實是個全球大家庭，那我們如今更像個功能失衡的家庭。」

古特瑞斯還指出：「分歧在加劇、緊張關係在激化、信任在削弱，這些因素引起分裂的恐懼，最終導致對抗。」

北京迄未就習近平缺席的原因做出官方解釋，瑞典安全與發展政策研究所南亞及印太事務中心負責人潘達說，習近平這次決定不去新德里，反映出與印度總理莫迪「不合」，習近平可能不想讓峰會成功，莫迪在125個「全球南方」和印太的領導地位，將對習近平掌權下的中國構成挑戰。

俄羅斯總統普亭繼未出席8月在南非舉行的金磚國家（BRICS）峰會後，再次缺席G20，由外長拉夫羅夫代表。

在攸關全人類的氣候問題上，G20占全球高達八成的碳排放量，日經亞洲報導形容這次峰會為G20成員今年對此一重大議題清楚表態的最後機會，但7月G20部長會議未能取得共識。

而在印度接任輪值主席國後，多項會議中提及的全球南方國家目標，則是印方形塑其做為先進與開發中經濟體間「搭橋者」角色能否成功的關鍵。前述目標包括協助這類國家因應糧食、燃料及肥料短缺，和過去幾年的債務危機。

G20目前由19個國家以及歐盟組成。成員國占全球的國內生產毛額（GDP）大約85%，人口總數約占全球的2/3。 20國集團GDP與人口比較 資料來源：世界銀行2022年資料數據

來源：moneycontrol