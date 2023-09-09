G20峰會／議題分歧 聯合聲明有挑戰 印總理籲團結
20國集團（G20）年度高峰會9日和10日在印度新德里召開，白宮國安顧問蘇利文在空軍一號上表示，拜登總統目前未規畫與代表中國國家主席習近平出席的國務院總理李強在峰會的場邊舉行雙邊會談。
另外，雖然外界對於G20峰會能否獲致共識發表聲明表示悲觀，但主辦國印度仍有信心發表宣言，目前只差烏俄戰爭的部分爭取中俄的支持。
今年是第18屆G20峰會，與會領袖或代表將商討安全、全球經濟、氣候變遷與俄烏戰爭等廣泛議題。但成員間對如何使俄烏戰爭落幕的看法分歧，恐形成峰會後能否發表聯合聲明或公報的一大障礙。印度總理莫迪呼籲，分裂的世界將難以對抗共同挑戰。
華爾街日報及法新社報導認為，本屆峰會的背後，就是地緣政治對立的陰影以及各成員對重大議題的歧見。以印度為例，俄烏開戰近19個月以來，仍選擇不譴責莫斯科侵烏。
聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）8日警告，隨著國家間的分歧擴大，世界正面臨衝突風險。法新社報導，古特瑞斯在印度新德里向媒體記者表示：「如果我們確實是個全球大家庭，那我們如今更像個功能失衡的家庭。」
古特瑞斯還指出：「分歧在加劇、緊張關係在激化、信任在削弱，這些因素引起分裂的恐懼，最終導致對抗。」
北京迄未就習近平缺席的原因做出官方解釋，瑞典安全與發展政策研究所南亞及印太事務中心負責人潘達說，習近平這次決定不去新德里，反映出與印度總理莫迪「不合」，習近平可能不想讓峰會成功，莫迪在125個「全球南方」和印太的領導地位，將對習近平掌權下的中國構成挑戰。
俄羅斯總統普亭繼未出席8月在南非舉行的金磚國家（BRICS）峰會後，再次缺席G20，由外長拉夫羅夫代表。
在攸關全人類的氣候問題上，G20占全球高達八成的碳排放量，日經亞洲報導形容這次峰會為G20成員今年對此一重大議題清楚表態的最後機會，但7月G20部長會議未能取得共識。
而在印度接任輪值主席國後，多項會議中提及的全球南方國家目標，則是印方形塑其做為先進與開發中經濟體間「搭橋者」角色能否成功的關鍵。前述目標包括協助這類國家因應糧食、燃料及肥料短缺，和過去幾年的債務危機。
G20目前由19個國家以及歐盟組成。成員國占全球的國內生產毛額（GDP）大約85%，人口總數約占全球的2/3。
來源：moneycontrol
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