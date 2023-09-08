近年加薪後 求職者起薪 悄悄調低了 科技、運輸業最明顯

薪資成長在去年夏天達頂後下降，雇主現已開始調降新進員工的起薪。(Getty Images)

根據人力公司指出，隨著工作市場發展放緩加上業者在召募心態上轉趨保守，許多新職缺薪水已大幅減少，受影響最明顯包括科技業與運輸等產業。

華爾街 日報(WSJ)7日報導，近幾年企業為了競相填補新冠疫情造成的勞動力缺口，帶動了求職者的起薪增加，但人力網站ZipRecruiter從超過2萬筆職缺來看，今年大多數職缺的平均報酬已較去年減少，降幅最明顯的包括科技業、運輸業以及在2021年大舉招募人員的其他產業。

正尋找用戶體驗設計職缺的布雷博伊(Chanteal Brayboy)觀察發現，自己有興趣的工作公告薪資，相較一年前少了約1萬元。她說，「現在市場完全與過去截然不同，因為企業知道他們可以支付更少薪資。」

今年薪資減少趨勢與2022年呈現明顯對比，ZipRecruiter的數據指出，當時四分之三招聘職位的薪資仍較前一年增加，但今年7月調查約2000家企業後發現，逾半業者表示已經降低近期職缺的薪資。

雖然目前整體工資持續成長並在6月首度超越通膨，但勞工部 數據指出，工資成長在去年夏天達頂後已下降至5.7%。ZipRecruiter經濟學者朱麗雅‧博拉克(Julia Pollak)認為，近期許多大型公司，特別是科技公司進行大規模裁員推升了新員工薪資往下掉的趨勢。

位於丹佛的零售商Appliance Factory & Mattress Kingdom執行長尤文(Chuck Ewing)表示，今年行政工作的時薪從去年20元降至18元。他說，「現在更多人在找工作，競爭不再那麼激烈了。」

專門為中小企業提供薪資和福利軟體服務的Gusto指出，今年新員工的薪資較去年同期減少5%，其中工程師與開發人員的薪資下降18%，影響最深。不過，該公司經濟學者帕杜(Luke Pardue)表示，部分行業需求更大的職缺反而繼續調薪，例如觀光 業與建築業的薪資都出現上揚。

專門招聘廣告人才的Stages Collective執行長高伯格(Marc Goldberg)認為，現在雇主在薪資上握有更多籌碼，但應該謹慎行事。他說，「我建議客戶不要一下子降薪過多，否則只能找到騎驢找馬的員工。」他表示，業者為了避免將求職者拒於千里之外同時要控制成本，已經採取其他作法，例如增加績效獎勵，同時降低諸如銷售等部分職缺的基本工資。