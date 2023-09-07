拜登高齡引質疑 美聯社敏感提問 賀錦麗這樣說

副總統賀錦麗6日接受美聯社專訪時為拜登總統的健康辯護，她表示，記者問她可能成為總統的想法是「假設性的」，但若有此需要，她也準備好了。(美聯社)

副總統賀錦麗 (Kamala Harris)代表拜登 總統參加東南亞國家協會(ASEAN)年度高峰會議，6日在印尼雅加達接受美聯社訪問，被問到拜登年事已高，萬一如果無法完成任期，身為副總統是否已做好準備，在必要情況下承擔總統職責。賀錦麗回答：「有的。」

對於美聯社記者米葛瑞安(Chris Megerian)詢問賀錦麗，外界對於80歲拜登年齡因素提出質疑，通常伴隨著對她是否能在必要情況下承擔總統職責的疑慮。他問道：「妳對這種可能性是否已做好準備？擔任副總統一職是否讓妳為承擔總統職責預做了準備？」58歲的賀錦麗答覆：「有的。」

米葛瑞安要求描述預做準備的過程為何，賀錦麗則說：「首先，我是在回答你的假設問題，但拜登不會有事的。因此假設並不會成立。」

她接著說，每位副總統都了解，一旦宣誓就職，就非常清楚可能會承擔總統職責，「我也不例外」。

副總統賀錦麗6日在印尼雅加達接受美聯社訪問時表示，她可能成為總統的想法是「假設性的」，但是她也為此準備好了。圖為拜登與賀錦麗7月出席白宮活動。(美聯社)

美聯社在報導中說，拜登總統如果連任做完第二任期時已86歲，所以有共和黨人宣稱投票給拜登就是投給賀錦麗。

根據統計，美國歷史上45位總統當中，有八人在任內過世，其中四人遭到暗殺，四人為自然死亡。今年11月將屆滿81歲的拜登，是美國史上年紀最大的現任總統。

美聯社與全國民意研究中心(National Opinion Research Center，NORC)最新聯合民調顯示，77%美國民眾與69%民主黨員認為拜登角逐第二任年齡過高。

國家廣播公司新聞部(NBC News)民調顯示，賀錦麗副總統任內支持度始終低迷，比其他副總統支持度還低；僅32%對登記選民賀錦麗有正面觀感，49%則有負面觀感。賀錦麗曾是拜登2020年民主黨總統初選對手，後來獲拜登選為競選搭擋。

賀錦麗接受美聯社專訪時指出，所有企圖推翻2020年總統選舉結果、煽動國會暴亂事件的人都應該面臨究責，前總統川普也包括在內。她說，就讓證據與事實呈現真相，所有人都有權接受法院審判。

曾任加州 檢察長、加州聯邦參議員的賀錦麗說，職業生涯很長一段時間是擔任檢察官，「我相信民眾應該根據法律承擔司法後果，如果有人犯法，就應該承擔責任。」