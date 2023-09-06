全美車險保費暴漲 最高飆88% 天災州漲最多

天災頻繁，加上通膨高漲，全美各地汽車保險費用持續攀升，消費者大喊負擔不起。圖為遭到佛州颶風損毀的汽車。(美聯社)

通貨膨脹逐漸降溫之際，全美各地保險 費用卻持續攀升。據聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據，今年7月全美汽車駕駛人保費 比去年貴16%，比2013年貴70%。有些州在過去這一年的汽車保險費率，漲幅甚至暴增50%以上。

修車貴、天災索賠增加

追究汽車保費大漲原因，汽車保險公司Root Insurance保險長帕爾默(Frank Palmer)表示，「汽車維修成本、修理廠工資和二手車價均大幅上漲，整個行業都必須提高利率才能跟上這些趨勢。」與此同時，保險公司不斷漲價，也是為了彌補自然災害導致巨額索賠對公司造成的「災難性損失」；易遭氣候災害的州，汽車保費上漲幅度最高。

全美各地汽車保險費用持續攀升，易遭氣候災害的州，上漲幅度最高。圖為遭到佛州颶風損毀的汽車。(美聯社)

科州、佛州保費漲很大

以科羅拉多州為例，由於暴風雪、龍捲風和冰雹導致保險索賠數量增加，去年7月以來的汽車保險費已大漲52%。至於在佛羅里達州，颶風相關的損失索賠讓保險公司承受鉅額損失，當地保費更飆升了88%。

2022年州農保險公司(State Farm)報告其車保部門承保損失達134億元；全州保險公司(Allstate)財務長梅頓(Jess Merten)8月表示，2023年上半年該公司報告虧損6億7800萬元，公司為彌補損失，5月將15個地點的汽車保險費率提高9.3%。多位保險公司高階主管表示，州立機構基本上同意他們漲價。

漲價被批轉嫁低收入 戶

但經濟學者和消費者權益倡議者表示，汽車保險成本正轉嫁到經濟能力最脆弱的人身上。

安侯建業聯合會計師事務所(KPMG)首席經濟學者斯旺克(Diane Swonk)表示，許多人必須開車上班或討生活，中低收入家庭已飽受住房成本上漲壓迫，現在又因汽車保費大漲，受到不成比例的傷害。

美國消費者聯合會保險部主任海勒(Doug Heller)也表示，聯邦規則允許保險公司訂定費率時考慮社會經濟因素，「比起白領人士，藍領階級或只有高中學歷的人，可能會被保險公司收取更高費用。當人人都被加息時，更大的份額是由低收入駕駛承擔。」