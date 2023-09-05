金正恩9月訪俄海參崴晤普亭談軍援 雙方各有所需

北韓領導人金正恩本月將出訪俄國海參崴，與俄國總統普亭會晤談論合作。俄方需要北韓供應軍事裝備，北韓則需要俄國援助糧食。照片為2019年兩人在俄國會面。（路透）

紐約時報4日報導，北韓 領導人金正恩 本月將訪問俄羅斯海參崴，會晤俄國 總統普亭(Vladimir Putin)，討論提供俄國更多武器以及其他軍事合作。

紐時報導，普亭想要北韓的砲彈和戰防飛彈，金正恩希望爭取俄羅斯擁有的衛星與核動力潛艦的先進科技，此外，金正恩也有意向俄國尋求糧食援助。

搭裝甲列車赴海參崴

北韓9日將舉行國慶「建政日」。

紐約時報掌握來自美國和盟國的消息報導，金正恩可能搭乘裝甲列車，自平壤出發前往俄國東部的海參崴，參加10日到13日在遠東聯邦大學舉行的東方經濟論壇，趁機會晤普亭。

報導提到，金正恩的俄國行除訪問軍事要塞如俄羅斯海軍太平洋艦隊停泊的33號碼頭外，也可能造訪科技重鎮如距離莫斯科東方5550公里的東方太空發射場(Vostochny Cosmodrome)，普亭去年4月曾在此地接待來訪的白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)。

行程可能包含莫斯科

此外，金正恩還可能訪問莫斯科，不過這部分行程還未定。

報導指出，金正恩之所以起心動念訪問俄國，是因為俄國國防部長蕭伊古(Sergey Shoygu)，蕭依古7月訪問北韓出席韓戰停戰70周年活動，雙方除了談到擴大軍事合作之外，金正恩當時邀請普亭訪問北韓，蕭依古則順勢邀請金正恩訪問俄國。

根據紐時報導，20名北韓官員組成的代表團上月搭乘火車，從平壤前往海參崴，再飛往莫斯科，可能就是替金正恩事先踩點。

白宮促北韓勿軍援俄

白宮上月底透露，俄朝兩國正積極展開秘密軍火談判，以換取俄羅斯在烏克蘭戰爭中所需的大量武器彈藥和物資，包含北韓去年曾提供步兵火箭和飛彈給俄國的傭兵組織瓦格納集團。

對於俄朝兩國元首碰面的訊息，白宮國安會並未證實，國安會發言人華森(Adrienne Watson)表示，美國預期兩國將在軍售等議題上舉行領導人等級的外交接觸，美國敦促北韓停止對俄國的軍事談判，遵守不提供或販售武器給俄羅斯的公開承諾。