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除英語、西語外 華語在紐約加州等6州是第3常用語

記者胡玉立／綜合報導
在加州和紐約州，華語是除英語和西班牙語以外，最多人在家中使用的語言。圖為加州的華裔家庭。(本報檔案照)
在加州和紐約州，華語是除英語和西班牙語以外，最多人在家中使用的語言。圖為加州的華裔家庭。(本報檔案照)

美國聯邦政府沒有規定官方語言，根據人口普查局數據，英語和西班牙語是全美家庭最常用的前兩大語言，有91.6%人口使用這兩種語言。至於第三大常用語言，則因州而異，其中華語在紐約州、加州、華盛頓州、堪薩斯州、賓州和德拉瓦州這六州，是僅次於英語和西語的第三常用語言。

91.6%人在家中最常用英語、西語

「每日郵報」(Daily Mail)引用由WordFinder創建的一張地圖，清楚展現美國各地語言的多樣性。

家中講英語、華家庭占比前三名 (資料來源：人口普查局 整理：編譯中心)
家中講英語、華家庭占比前三名 (資料來源：人口普查局 整理：編譯中心)

德語第三常用 其次法語、華語

德語，是在英語和西班牙語之外，美國使用人數最多的語言，於全美13個州廣泛使用，明顯多於其他語言。在德語之後的常用語言依次是：法語、華語、葡萄牙語和阿拉伯語。

另外還有一些較罕見語言，如阿留申語(Aleut，兩種現存的愛斯基摩方言之一)、達科他語(Dakota)和亞洲方言苗語(Hmong)，在美國部分地區占主導地位。

美國目前約有540萬華裔。來自中國的工人最早自1850年代移民美國，除了當黃金礦工，也從事農業和在工廠工作，服裝業尤其多；西部的鐵路建設，華人移民扮演關鍵角色。

在加州和紐約州，華語是除英語和西班牙語以外，最多人在家中使用的語言。圖為紐約市的...
在加州和紐約州，華語是除英語和西班牙語以外，最多人在家中使用的語言。圖為紐約市的華裔家庭。(本報檔案照)

全美13州 第三常用德語

德語，在美國13個州是第三大最常用語言，明顯多於其他語言。根據2021年人口普查數據，全美有4200萬人有德國血統。在以德語為第三大常用語的13個州中，威斯康辛州居住最大比例的德裔居民，北達科他州也有很多德國移民定居。愛達荷州、蒙大拿州、內布拉斯加州和科羅拉多州也普遍使用德語。

全美這7州 第三常用法語

法語，在全美七個州以及華盛頓特區是次於英語和西班牙語的第三常用語言。全美約940萬人有法國血統。法語在路易斯安那州、南北卡羅來納州、緬因州、馬里蘭州、新罕布夏州、佛蒙特州和華盛頓特區流通使用。

葡萄牙語，是猶他州、新澤西州、康乃狄克州、羅德島州和麻州的第三常用語言。全美約有55萬人有葡萄牙血統；其中三成住在麻州、羅德島州和康乃狄克州。

阿拉伯語在俄亥俄州、密西根州、愛荷華州和田納西州，是繼英語和西班牙語之後的最常用語言。1880年代大量阿拉伯移民開始來美。據估計，全美近370萬人的根源可溯至阿拉伯國家。

明尼蘇達 常用亞洲苗語

在明尼蘇達州，苗語是除英語、西語之外，最多人使用的語言。自越戰結束，美軍撤出後，成千上萬的苗族難民從1975年起陸續定居到明尼蘇達州。

移民 內布拉斯加州 人口普查

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