政府首度規範護理人員配置標準 全美75%安養院需增加人手

拜登政府公布新規,訂定安養院護理人員的配置和服務時間標準。依照新規,現有75%的安養院都必須增加人手才能達標。(美聯社)

業者:人力短缺 部分設施恐停業

在安養院業界激烈反對下,拜登 政府1日宣布美國首項安養院(nursing home)人員配置規定,要求全國安養機構必須維持最低人員編制水平;該人員配置標準幾乎超過所有州的現有規範,估計全國約75%安養院都要增加人手才能達標。安養業界表示,在勞動力持續短缺情況下,新規定難以負荷,可能會導致部分設施就此停擺。

安養院護士須24小時在場

擬議規則提案要求,參加聯邦醫療保險 (Medicare,紅藍卡)和醫療補助計畫 (Medicaid,白卡)的安養院,每天至少需為每位院民提供0.55小時註冊護士的護理,以及2.45小時護士助理的照護;安養院必須一天24小時都有註冊護士在場,還將加強安養院護理評估。

據2022年聯邦數據,全國有逾140萬人居住在1萬5500多家聯邦醫療保險和醫療補助計畫認證的安養院。

衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)聲明表示:「制定安養院最低人員配置標準,將改善院民安全並促進高品質護理,讓院民及家屬安心。」

拜登政府表示,他們計畫發起全國性措施,以解決安養業界人員短缺問題,並將投資逾7500萬元用於獎學金和學費報銷等經濟激勵措施,以協助達成安養院人員配置願景。

新規60天後生效 人手困難者可通融

該規則部分內容將在60天評論期後生效;官員表示,規則將逐步施行,首先加強設施評估,然後要求安養院全天候註冊護士待命。努力招聘人手卻仍遭遇困難的安養院,可獲得暫時通融。

非鄉村地區安養院人員最低配置標準三年內實施,鄉村地區安養院人員最低配置標準五年內實施。擬議規則並不提供資金補貼來聘用新人力。

安養院疫後人力少19萬人

代表安養院、輔助生活社區和殘障人士設施的「美國醫療保健協會和全國輔助生活中心」(American Health Care Association and the National Center for Assisted Living)負責政府關係的資深副總裁波特(Clif Porter) 表示,與疫情前相比,安養院實際工作人員減少19萬名,安養院已面臨人員短缺。

反對人員配置硬性規定的團體表示,這將讓安養業者每年承受數十億元損失。