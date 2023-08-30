數百萬人失「白卡」 議員及倡議團體籲白宮採取措施

疫情之後全美已有數百萬人喪失白卡，其中兒童占比很高，嚴重影響民眾的醫療保障。（美聯社）

數以百萬計民眾將被剝奪俗稱「白卡」的醫療補助計畫 (Medicaid)，這是新冠肺炎疫情時代的重大社會福利保護網之一，眾院民主黨 議員和健康倡議團體呼籲拜登政府採取措施，確保民眾的健康權益獲得保障。

凱瑟家庭基金會(KFF)統計指出，全國將近550萬人將被剝奪醫療補助計畫，影響45個州和哥倫比亞特區，其中100萬人為幼童，但因為各州並非都根據年齡通報數據，實際人數可能更高。

大多數人基於「程序」因素，如文書作業丟失或錯誤而被排除在醫療補助計畫之外，或該州的通訊資訊過期，即便被保險人仍符合資格。

眾院去年授予「聯邦醫療服務中心」(Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS)更多權力，CMS要求各州暫停排除程序，提交糾正行動計畫並增加聯邦補助。

喬治城大學兒童與家庭中心執行主任阿爾克(Joan Alker)表示，「我們希望拜登政府採取迅速且決定性的行動，動用所需的執法工具，尤其是在兒童不納保的人數飆高，且有許多程序中止情況之際。」

在國會山莊，民主黨議員已呼籲政府採取更積極的做法，對抗各州高比率的程序註冊失誤。

自從各州6月起通報數據後，議員便表達關切。

民主黨籍參院財政委員會主席魏登(Ron Wyden)與監督衛生部的「眾院能源與商業委員會」民主黨首席議員帕隆(Frank Pallone)呼籲CMS透過「扣押」各州的醫療補助計畫補助款，強迫各州努力避免程序中止的情形發生。

近期，所有德州 的民主黨議員在眾議員杜蓋特(Lloyd Doggett)的率領下，於8月22日寫信給CMS，呼籲「迅速介入，避免在德州造成災難性後果，德州的未納保民眾人數高居全美之冠，這已經是很丟人的隔閡了。」

德州通報，過去4月內有超過60萬人的保險到期，其中近50萬人為兒童。