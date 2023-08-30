我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

展示城市衰敗、毒品交易…金山官員組「末日團」挨批請辭

圖輯／全員戒備…「百年最強」颶風伊達利亞 明天襲佛州

數百萬人失「白卡」 議員及倡議團體籲白宮採取措施

編譯陳韻涵／綜合29日電
疫情之後全美已有數百萬人喪失白卡，其中兒童占比很高，嚴重影響民眾的醫療保障。（美聯社）
疫情之後全美已有數百萬人喪失白卡，其中兒童占比很高，嚴重影響民眾的醫療保障。（美聯社）

數以百萬計民眾將被剝奪俗稱「白卡」的醫療補助計畫(Medicaid)，這是新冠肺炎疫情時代的重大社會福利保護網之一，眾院民主黨議員和健康倡議團體呼籲拜登政府採取措施，確保民眾的健康權益獲得保障。

凱瑟家庭基金會(KFF)統計指出，全國將近550萬人將被剝奪醫療補助計畫，影響45個州和哥倫比亞特區，其中100萬人為幼童，但因為各州並非都根據年齡通報數據，實際人數可能更高。

大多數人基於「程序」因素，如文書作業丟失或錯誤而被排除在醫療補助計畫之外，或該州的通訊資訊過期，即便被保險人仍符合資格。

眾院去年授予「聯邦醫療服務中心」(Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS)更多權力，CMS要求各州暫停排除程序，提交糾正行動計畫並增加聯邦補助。

喬治城大學兒童與家庭中心執行主任阿爾克(Joan Alker)表示，「我們希望拜登政府採取迅速且決定性的行動，動用所需的執法工具，尤其是在兒童不納保的人數飆高，且有許多程序中止情況之際。」

在國會山莊，民主黨議員已呼籲政府採取更積極的做法，對抗各州高比率的程序註冊失誤。

自從各州6月起通報數據後，議員便表達關切。

民主黨籍參院財政委員會主席魏登(Ron Wyden)與監督衛生部的「眾院能源與商業委員會」民主黨首席議員帕隆(Frank Pallone)呼籲CMS透過「扣押」各州的醫療補助計畫補助款，強迫各州努力避免程序中止的情形發生。

近期，所有德州的民主黨議員在眾議員杜蓋特(Lloyd Doggett)的率領下，於8月22日寫信給CMS，呼籲「迅速介入，避免在德州造成災難性後果，德州的未納保民眾人數高居全美之冠，這已經是很丟人的隔閡了。」

德州通報，過去4月內有超過60萬人的保險到期，其中近50萬人為兒童。

民主黨 德州 醫療補助計畫

上一則

問題耳塞導致多位軍人聽損 3M同意付60億和解

下一則

處方藥議價減醫療負擔 拜登競選連任首重

延伸閱讀

「老」調重彈 新書披露拜登私下常「喊累」 少有10點前晨會或行程

「老」調重彈 新書披露拜登私下常「喊累」 少有10點前晨會或行程
美澳將整合飛彈防禦能力 拜登秋天宣布AUKUS新內涵

美澳將整合飛彈防禦能力 拜登秋天宣布AUKUS新內涵
罰款、突擊、充滿風險…美商怨中國「無法投資」

罰款、突擊、充滿風險…美商怨中國「無法投資」
美中商務部長會談成果 中學者：美政策調整具體進展

美中商務部長會談成果 中學者：美政策調整具體進展

熱門新聞

華盛頓州越裔大學生為保護母親而被繼父猛刺100多刀身亡，友人為她在網上發起募捐。(取自gofundme網站)

亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中

2023-08-26 02:25
視頻拍攝到在槍案發生後，警方在校園內逮捕到疑為嫌犯的齊太磊。 (WRAL電視台截頻)

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

2023-08-28 21:42
在北京當局下達禁止進口日本水產後，中國一些日料店幾乎已不再銷售日本食材，大多用俄羅斯周邊海域或者韓國、東南亞等海域出產的食材代替。圖為消費者在商店購壽司和生魚片。(美聯社)

福島排核汙水 中國抵制引起日本反彈 演變為外交經貿戰

2023-08-25 02:16
蓋洛普調查，民眾認為波士頓、達拉斯是居住和旅遊最安全的城市。圖為波士頓著名的馬拉松賽。（Getty Images）

全美最安心城市在達拉斯、波士頓 這2城最危險

2023-08-23 06:00
北卡大中國留學生齊太磊。(美聯社)

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

2023-08-29 14:00
房屋中介及房貸公司Zillow於24日宣布為房屋買家提供首付僅為1%的房屋貸款產品，試圖吸引買房者，刺激買氣。圖為示意圖。(美聯社)

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

2023-08-26 05:55

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養
50多歲的美國人 401（k）有多少錢？

50多歲的美國人 401（k）有多少錢？
入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物