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教堂山北卡大甫開學傳槍響 中國博士生疑槍殺華裔副教授

記者顏伶如／綜合報導
才剛開學，教堂山北卡大學28日就發生中國博士生槍殺教職員慘案。(美聯社)
才剛開學，教堂山北卡大學28日就發生中國博士生槍殺教職員慘案。(美聯社)

教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)28日下午驚傳校園槍擊案，根據地方電視台WRAL報導，同學指認被捕的槍手是正在修博士的中國留學生齊太磊(Tailei Qi)；尚未經警方證實的28日晚間推特消息指出，槍擊死者為應用物理科學系副教授嚴資杰(Zijie Yan，音譯)。

同學指認被捕的槍手是正在修博士的中國留學生齊太磊。(取自教堂山北卡大學網站)
同學指認被捕的槍手是正在修博士的中國留學生齊太磊。(取自教堂山北卡大學網站)

一教職員亡無其他傷者

一名教職人員死亡，槍手被警方逮捕後收押，事件發生於新學年才剛開學，整個校園大受影響。

警方表示，目前仍無法研判槍手作案的可能動機為何。這起槍擊案並無其他人受傷。

校方28日下午發表聲明指出，槍擊案發生地點為克勞迪爾實驗室(Caudill Laboratories)；學生表示，得知校園裡有槍手之後，驚嚇之際不知所措，只能迅速躲避，等待進一步消息以及解除危機的通知。

槍手疑屬死者研究團隊

截至美東時間晚間10時為止，警方都尚未公布兇手及死者身分，但推特網友及部分網路媒體指出，已經落網的34歲槍手齊太磊是嚴資杰指導的研究團隊成員；齊太磊在學校個人資料寫道指導老師是嚴資杰，也被分配到嚴資杰的實驗室；至於齊太磊開槍動機為何，仍有待警方進一步調查。

社群媒體上流傳嫌犯被捕的短片顯示一名身穿灰色T恤和黑色褲子的男子，戴著手銬坐在地上，之後被押上警車。

警方在校內逮捕疑為嫌犯的齊太磊。(WRAL截圖)
警方在校內逮捕疑為嫌犯的齊太磊。(WRAL截圖)

嚴資杰取得紐約倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)材料工程博士學位後，在芝加哥大學(University of Chicago)接受博士後訓練，後來擔任克拉克森大學(Clarkson University)助理教授，2019年加入教堂山北卡羅來納大學物理科學系。

圖為網傳受害者嚴資杰(左二)與研究團體合影。(取自教堂山北卡大學)
圖為網傳受害者嚴資杰(左二)與研究團體合影。(取自教堂山北卡大學)

齊姓兇嫌曾讀武漢大學

正在攻讀應用物理學博士的齊太磊曾就讀武漢大學和路州州立大學，曾在廣東南科大擔任兩年研究助理。

碩士生魯茲(Jackie Ruiz)表示，下午1時過後突然收到「卡羅來納警報」(Alert Carolina)緊急通知，連忙與其他學生跑到附近建築物，躲在櫃子裡。

實驗室窗戶見明顯彈孔

校方4時14分發布「危機解除」(all clear)通知。克勞迪爾實驗室北側入口窗戶明顯可見彈孔以及被震碎的玻璃。

教堂山北卡羅來納大學宣布28日下午至29日停課。校警指出，由於鑑識人員必須採樣及取證，克勞迪爾實驗室將暫時關閉。十多名聯邦調查局探員5時30分進入實驗室。

校長古斯基維奇(Kevin Guskiewicz)在記者會上說，這起事件的損失令人悲痛，傷害學校社區原本習以為常的信任感與安全感。

齊太磊 槍擊 北卡

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