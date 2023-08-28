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中國經濟不振 拖累全球？專家：未必全悲觀

編譯廖振堯／綜合27日電
中國清零解封後， 經濟發展全面熄火，停滯不前，北京當局束手無策，中國如何實現。圖為北京市民戴著口罩在公園健走。(美聯社)
中國清零解封後， 經濟發展全面熄火，停滯不前，北京當局束手無策，中國如何實現。圖為北京市民戴著口罩在公園健走。(美聯社)

今年全球經濟成長的三分之一本應由中國帶動，但近幾個月來中國經濟急劇放緩敲響了警鐘，從建築材料到電子產品的進口下滑、需求比預期更疲軟、到全球投資者已從中國股市撤資超過百億美元；出口最依賴中國的澳洲亦在密切關注情勢。

彭博報導，國際貨幣基金(IMF)的一項分析表明中國牽一髮動全球的關係有多大：當中國成長率提高一個百分點時，全球經濟擴張就提振約0.3個百分點。

許多亞洲國家視中國為最大出口市場，但隨著需求從疫情期間的高峰滑落，中國進口額在過去十個月中有九個月下降。上個月自非洲、亞洲、北美到中國的發貨額均低於去年同期；非洲和亞洲打擊最深，今年前七個月進口額下降14%以上。

民眾消費力道也不足，旅遊業緩慢復甦，從耐吉(Nike)到開拓重工(Caterpillar)等公司都稱盈利下挫。中國今年降息更削減國債對外國投資者的吸引力，據彭博計算中國主權債券的海外持有量在整體債市佔比處於2019年以來最低。

此外，中國經濟困境已導致人民幣今年兌美元匯率下跌超過5%，本月更接近突破7.3元人民幣大關；經常作為中國交易替代的澳幣本季更下跌超過3%，是G10國家中表現最差的貨幣。

澳洲財長查默斯(Jim Chalmers)27日表示，正在密切關注中國，因為他們正應對成長放緩、通縮、房地產和銀行業擔憂，出口也放緩，可能會給澳洲經濟帶來壓力。「由於中國經濟放緩、我們升息，澳洲成長將大幅疲軟。」澳洲第一季成長僅0.2%，為一年半來最低。中國是澳洲最大的貿易夥伴，年貿易額達澳幣2850億元。

不過情況未必全面悲觀，因中國通縮意味著其出口商品價格正在下降，加上經濟疲軟能預期性降低國際油價，對美國這些與高通膨奮戰的國家來說是有利的。BCA Research首席全球策略師貝瑞津(Peter Berezin)指出，只有中國通縮的話，對全球經濟來說不是件壞事；但如果「歐美及其他地區也陷入衰退、中國仍然疲軟，那麼就出問題了」。

澳洲 投資 貨幣

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