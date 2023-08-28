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雷蒙多訪中傳拜登訊息 美中定期溝通重要 避免衝突

記者顏伶如／綜合報導
商務部長雷蒙多訪中。是近幾個月來第三位訪問北京的拜登內閣首長。(Getty Images)
商務部長雷蒙多訪中。是近幾個月來第三位訪問北京的拜登內閣首長。(Getty Images)

商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)27日抵達北京，展開為期四天的訪問行程。她說，此行目的希望降低美中緊張關係，但將保護美國經濟利益，對於美國祭出科技限制、反對中國貿易措施等歧見，則將嚴守美方立場。雷蒙多是近幾個月來繼國務卿布林肯(Antony Blinken)、財政部長葉倫(Janet Yellen)之後，第三位訪問北京的拜登內閣首長。

雷蒙多說，這趟訪問與主管經濟、商務的中方首長討論時，將「保護我們應該保護的，推動我們能夠推動的。」

雷蒙多說，拜登指示她向中方傳達訊息說，定期溝通對於避免衝突非常重要。她表示，從美國企業界聽到同樣訊息，討論出口管制時也聽到類似訊息。她說，維護國家安全的立場不會妥協，但與中國交往要保持透明化，避免誤會以及不必要的緊張升溫與誤判。

華爾街日報(WSJ)報導，雷蒙多準備與中方官員討論的事項，包括限縮先進半導體轉移的美國出口限制，以及北京近幾個月對美國企業的不公平待遇；雷蒙多帶給北京的訊息與先前訪中的美國官員相同，中國領導人則把科技管控視為美國打壓中國崛起的手段。

雷蒙多說，將對中方解釋科技管控僅針對少數特定目標，用意在於維護美國國家安全。她表示，美國絕對非想跟中國經濟脫鉤，美國希望與中國維持健全的經濟關係。

雷蒙多25日在行前記者會上說：「現實就是如此：美國與中國之間有著龐大、活力十足且持續成長中的經濟關係，是全球規模最大的貿易關係之一，美中兩國必須以負責任的態度維持這段關係，全世界其實都需要我們這麼做。」

雷蒙多是七年來首次訪問中國的美國商務部長。這段期間裡，美中國際爭霸導致雙邊關係降至歷史低點。受到俄烏戰爭、中國偵察氣球事件影響，美中關係今年更趨緊張，雙方對於恢復中斷多時的高層互訪都步步為營。

華爾街日報分析，近來中國經濟走下坡，讓北京對於修補美中關係得到新誘因，以免貿易與外國投資進一步衰退。

雷蒙多 北京 拜登

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