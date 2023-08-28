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長期利率保持更高更久 讓華爾街才入秋便瑟瑟顫抖

WSJ分析：聯準會低調 鮑爾實已戰勝通膨

編譯潘勛／綜合27日電
WSJ認為聯準會已戰勝高通膨。((Getty Images)
WSJ認為聯準會已戰勝高通膨。((Getty Images)

華爾街日報(WSJ)報導，聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)並沒敲鑼打鼓，宣告多次升息想讓經濟降溫已經大功告成，反而還說可能會再升息，但WSJ認為聯準會已戰勝高通膨，鮑爾現在做的只是標準的做一手留一手，低調再低調。

在懷俄明州傑克森霍爾(Jackson Hole)舉行全球央行年會上，市場屏息等待鮑爾26日演說。他指出，準備在適當時機進一步升息，並將維持利率水準在高點，以壓低高於目標的通貨膨脹，但將「謹慎」地進行。

鮑爾的演說堪稱經典的面面俱到。一方面，聯準會的升息、化解新冠疫情引發的扭曲，「目前正合力降低通膨」；另一方面，他說「過程還有長路要走」。銀行放款標準「趨嚴」，「工業產出的成長放緩」，只是國內生產總值「來得超乎預期」，「住宅部門流露出又拉抬的跡象」。

貨幣政策官員不想放棄再次升息的選項，以防通膨再度走錯方向。(路透)
貨幣政策官員不想放棄再次升息的選項，以防通膨再度走錯方向。(路透)

鮑爾講的面向有幾許鷹派，包括假如需要，保證再度升息，這一點顯然首先是要嚇唬投資人，讓早盤股市下跌。

但鮑爾演講的實質顯示，下次升息可能在貨幣政策官員9月集會時不會發生。他對聯準會現況的評估是「處於小心推進的處境」，意味不忙著做任何事情。股市當天收高。

鮑爾以那種方法形容當前處境，其原因之一在即便貨幣政策官員猜測，應該不必再次升息，尤其考量到多次升息目前打擊到經濟的全面威力，他們也不想放棄再次升息的選項，以防通膨再度走錯方向。

另個理由在聯準會說可能不再升息了，那麼投資人的注意力就會迅速轉移到何時可能降息。假如他們那麼做，長期利率可能開始下降，為經濟注入新鮮的助力，而聯準會官員可能還沒做好準備。聯準會讓升息的可能時期拖得愈久，事實上並不升，那麼投資人開始揣想連串快速降息的可能性，就愈發減低。

只是聯準會下一招真的可能是降息。當前它的目標是隔夜拆款利率在5.25%到5.5%的區間，是過去20多年最高。即使有人同意，經濟平衡時，剛剛好的利息水準，現在有可能高於疫情水準，但還是可能比聯準會所設目標要低得多。也許，誠如鮑爾所述，「我方認為，當前政策的處境為限制性質，對經濟活動、雇用及通膨，要摜壓下去」。

WSJ認為，即便出現最佳的客觀條件，今年在剩下的幾個月，可能也不會降息，要等明年開始，鮑爾才會準備就緒，終於宣稱抗通膨勝利。

匯集全球央行財政高官與頂尖經濟學家的「傑克森霍爾」年會26日結束。圖為美聯準會主...
匯集全球央行財政高官與頂尖經濟學家的「傑克森霍爾」年會26日結束。圖為美聯準會主席鮑爾 (路透)

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