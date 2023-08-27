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研究：川普與拜登「遠離中國」政策未見效 消費者先受苦

編譯潘勛／綜合26日電
研究指出，川普、拜登政府制定遠離中國的貿易政策，並未削減對與中國相關的供應鏈的依賴，消費者反而受到物價升高之苦。圖為拜登總統去年3月在白宮宣傳「買美國貨」活動。(路透)
研究指出，川普、拜登政府制定遠離中國的貿易政策，並未削減對與中國相關的供應鏈的依賴，消費者反而受到物價升高之苦。圖為拜登總統去年3月在白宮宣傳「買美國貨」活動。(路透)

據一份在全球央行年會經濟研討會所提新研究出，美國對外貿易因川普、拜登政府制定政策，遠離中國，但美國對與中國相關的供應鏈之依賴不必然削減，消費者已受物價升高之苦。

路透(Reuters)報導，這份報告由哈佛商學院經濟學者勞拉‧奧法羅(Laura Alfaro)、達特茅斯學院(Dartmouth College)塔克商學院(Tuck School of Business)副教授科爾(Davin Chor)合撰，文末結論指出，雖說新冠疫情、俄烏戰爭爆發之後，世界因畏懼而去全球化，整體貿易「仍維穩在世界生產總值只稍低於60%，並未呈自由落體下降」。

這次研討會在懷俄明州傑克森霍爾(Jackson Hole)舉行，各國央行官員及經濟學者參加。

兩位作者指出，最近立法成為產業政策的美國關稅制裁中國商品，以及新冠疫情，似乎已觸發供應鏈活動的「大遷徙」：美國從中國直接進口下降，「由2016年占美國進口21.6%，到去年降到16.5%」。

但兩位作者表示，遠離中國貨物拉抬消費者物價，卻沒提供抵消的益處，以改善美國製造業效率的形式出現；甚至不敢確定，中國出口占美國份額下跌，真代表脫鉤。

根據對商品進出口形態的分析，越南及墨西哥似乎由貿易重新遷徙而獲利許多，然而美國由海外採購到的商品加工程度減少，「可提示一些生產再找產地的階段」。

企業界已表示，對分散供應鏈是否睿智，感到憂慮，那會讓企業、各國碰到大事件如疫情、極端天氣或類似關稅的政策衝擊，而曝險於供應鏈斷裂。

學者指出，中國在幕後已增加其於越南及墨西哥境內的貿易、投資活動。他們認為，美國很可能透過與這些第三方國家的貿易及全球價值鏈連結，仍與中國間接聯繫。此外，來自一些國家的商品價格開始上漲。

研究結論尖銳指出，最近政策限制而致尋找商品的形式改變，甚至鼓勵轉往國內生產，隱然都增加美國的工資及成本壓力，聯準會只好試著讓美國經濟減速，來降低通膨。

供應鏈 疫情 越南

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