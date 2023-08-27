雷蒙多訪中 預計將就市場准入、美光禁令等5議題攻防

商務部長雷蒙多訪問北京期間，預計將就市場准入、中方此前禁止中國廠商採購美國美光記憶體晶片、中國公安突擊檢查美國諮詢公司貝恩、中國實施新版反間諜法等議題與北京當局交鋒。(美聯社)

商務部 長雷蒙多 (Gina Raimondo)將於27日抵達北京 訪問，香港「南華早報」26日引述消息人士報導，雷蒙多此行預計將向北京提出包括市場准入、中方此前禁止中國廠商採購美國美光記憶體晶片、中國公安突擊檢查美國諮詢公司貝恩、中國實施新版反間諜法，以及資安等多項美企關心的議題。

報導引述消息人士說，雷蒙多做為一位美國高官，既代表商務部，也代表美國政府，因此將討論廣泛議題。預計中國政府將要求美國進一步鬆綁對中國實施的出口管制。

中國政府的核心擔憂在於，美國政府是否就其出口管制，與限制美企投資中國半導體、微電子、量子資訊科技、特定人工智慧(AI)等敏感技術領域，做出任何政策改變與澄清。

中國商務部發言人束珏婷24日曾在記者會中表示，中方將就關切的經貿問題向美方表明立場，同時期待與美方就化解經貿分歧、推進務實合作方面深入討論。

雷蒙多22日先拜會中國駐美大使謝鋒，為此次北京之行定調。謝鋒呼籲美方同中方相向而行，拉長合作清單，縮短負面清單，共同為穩定中美關係做出努力。雷蒙多則提及美中商務關係、中國境內美企面臨挑戰，以及雙方可能合作的議題。

同日美國國安顧問蘇利文表示，雷蒙多此次訪中符合拜登政府一貫的對中政策，即美中兩國需要密集的外交來管理彼此之間激烈的地緣戰略競爭，使其不致於演變成衝突。他說：「雷蒙多部長將會帶著這樣的信息，即美國不尋求與中國脫鉤，而是要降低風險，這意味著在我們繼續保持我們的經濟關係和貿易關係的同時，保護我們的國家安全，與我們的盟友和夥伴一起確保有韌性的供應鏈。」

中國政府雖矢言打造良好企業營商環境，並欲在此時供應鏈不穩之際留住投資人。但今年稍早，中方突擊搜查了美國顧問公司美思明智集團北京辦公室、以及美國管理顧問公司貝恩的上海辦公室，兩次行動皆以國安為由，使外企人心惶惶。

彭博資訊引述消息人士報導，雷蒙多此行可能取得的一個成果，就是與中國商務部成立一個工作組討論出口管制，以及被列入美國商務部出口黑名單的中國公司。但外界咸認為，此行能夠取得的成果應該相當有限。