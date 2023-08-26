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亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中

編譯廖振堯／綜合25日電
華盛頓州越裔大學生為保護母親而被繼父猛刺100多刀身亡，友人為她在網上發起募捐。(取自gofundme網站)
華盛頓州越裔大學生為保護母親而被繼父猛刺100多刀身亡，友人為她在網上發起募捐。(取自gofundme網站)

一名華盛頓大學的21歲越裔學生安潔莉娜·陳(Angelina Tran)即將完成學業，卻因為保護母親免遭繼父的襲擊，在西雅圖的家中被狂刺一百多刀身亡。

福斯新聞報導，這起悲劇發生在本月7日，安潔莉娜的繼父周建業(Nghiep Kein Chau，暫譯)晚上在廚房裡與她的母親發生爭執後，毆打其頭部和臉部約15拳，原本在臥室睡覺的安潔莉娜被吵醒並出房試圖阻止。

安潔莉娜出手拉住周，想讓她母親有機會從樓下逃走，而周便轉移目標，毆打安潔莉娜後將她扭倒在地，接著抓起一把刀，開始猛刺她的胸部及腹部；屋內的家庭監控錄影顯示，周一共刺了107刀。

周拖著安潔莉娜穿過房間，中途停手多次，包括他「流了很多血，所以換了衣服」、從廚房抽屜換一把切肉刀繼續殘忍的攻擊、搜尋她躲到臥室撥打911求救的母親。

警方於凌晨5點左右抵達時，渾身是血的周拿著一把血淋淋的大刀，他直接告訴警方「我殺了人」。安潔莉娜當場被宣告身亡，她的母親則被送往附近一家醫院。

周以一級謀殺罪和一級謀殺未遂罪被起訴，訴狀稱周承認如果警察到達前他發現妻子躲在哪，他也打算刺死她。文件稱周認為妻子會和他離婚並拿走他所有的錢，當安潔莉娜試圖阻止對她母親的襲擊時，他非常生氣。

周現在被關押在金恩郡(King County)監獄，由於他過去一年都在越南，4月才返回美國，檢察官認為他有逃亡之虞，因此定出保釋金500萬元。檢察官稱他唯一前科是2006年的一次違法釣魚

在為安潔莉娜設立的GoFundMe中描述她是最棒的女兒、一個珍貴的朋友，學業表現出色，在華盛頓大學僅剩一年便畢業。她致力於改變長者生活，奉獻精神和努力工作都令人欽佩，「失去這樣珍貴的人，痛苦十分深刻，有幸認識她的人都能感受到她帶來的影響。」

募得的款項將捐給全美亞太裔耆老中心(National Asian Pacific Center on Aging, NAPCA)，原定募款1萬5000元，至25日晚間已逾2萬4000元。

越南 監獄 釣魚

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