普里格津墜機／殘骸中發現的「領導人」屍體 可能只是替身？

普里格津與普亭關係的起始，他開設餐飲公司「康科德餐飲」，經常為普亭提供服務，甚至得到「普亭大廚」的綽號。圖為開設連鎖餐館的普里格津，2010年9月在聖彼得堡市為時任總統的普亭介紹飲食集團作業。(美聯社)

俄羅斯發生空難，機上十人全數罹難；俄羅斯民航局援引該航班所屬航空公司的消息稱，傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)首腦普里格津 (Yevgeny Prigozhin)人在機上；但有專家警告，飛機上的罹難者有可能只是普里格津的替身。

俄羅斯民航局23日晚間宣布普里格津和他的得力助手烏特金(Dmitry Utkin)都在墜毀的飛機上，而與瓦格納集團有關的Telegram頻道「灰區」(Grey Zone)也表示，在殘骸中發現了「領導人」的屍體；外界普遍認定，普里格津和他的瓦格納集團要為俄國從入侵烏克蘭到馬里(Mali)的戰爭罪行負責。

62歲的普里格津6月時曾發動了一起反普亭 的兵變，雖然最後在白俄羅斯 總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)斡旋下，達成結束兵變的協議，但普里格津也因此被警告，他的生命處於危險之中，因為普亭向來都無法容忍背叛；西方認為，普里格津的兵變不但挑戰了普亭的統治，凸顯普亭的弱點，也顯示出烏克蘭戰爭對俄國政府的壓力。

但英國皇家國際事務研究所(Chatham House)俄羅斯與歐亞大陸計畫(Russia and Eurasia Programme)資深顧問研究員賈爾斯(Keir Giles)表示，儘管乘客名單上有普里格津的名字，但在飛機上的人實際上可能並不是他本人。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

賈爾斯指出，早期報告中就有警示；據報，除了有廣播名為普里格津的乘客登機外，有好幾個人將自己的名字改為普里格津，作為他為自己行程混淆視聽的一部分。

「所以，在我們能確定機上的人就是普里格津之前，若他突然出現來自非洲的影片中，也別太驚訝；普里格津在挑戰俄國國家權威的武裝叛變中倖存了下來，大家當初就很驚訝。」賈爾斯說。