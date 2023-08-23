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雷蒙多8/27訪中 重申美盼降低風險 無意脫鉤

記者張文馨／華盛頓報導
美中同步宣布，美國商務部長雷蒙多27日啟程赴中國訪問三天，能否有效溝通美中日漸升高的科技及貿易戰，受到關注。（美聯社）
美中同步宣布，美國商務部長雷蒙多27日啟程赴中國訪問三天，能否有效溝通美中日漸升高的科技及貿易戰，受到關注。（美聯社）

商務部雷蒙多確定27日至30日將訪問北京與上海，這是今年第四位訪中的美國高層官員；白宮國家安全顧問蘇利文22日表示，雷蒙多會再次對北京傳達美國無意脫鉤，而是希望降低風險。

美中22日同步宣布，雷蒙多（Gina Raimondo）應中國商務部長王文濤邀請，訪問中國，與中國政府官員與美國商業領袖會面。

解禁27家位於中國實體

在出發之前，美國商務部宣布，工業和安全局（BIS）將33個實體從「未經核實清單」剔除，其中27個實體位於中國，包括化工業者與鋰電池原料製造商光華科技、感測器業者南京高華科技等；此舉被視為遞出橄欖枝。 

此外，雷蒙多22日會晤中國駐美大使謝鋒，美國商務部轉述，兩人舉行富有成效的討論，雷蒙多提出對美國和美國企業與勞工來說重要的議題，也和謝鋒討論攸關美中商務關係、美國企業面臨的挑戰，以及可能合作的議題。

將提及中國數據不透明

蘇利文（Jake Sullivan）也說，中國數月來降低基礎經濟數據的透明度是不負責任的做法；他說，穩定的中國經濟對全球都是好事，公開透明的數據有助於各國做出可靠的經濟決定，雷蒙多（Gina Raimondo）訪問時也會提到這些議題。

蘇利文表示，所謂降低風險指的是保護美國國家安全，並與盟友夥伴建立具韌性的供應鏈；這不只是美國立場，也是七大工業國（G7）夥伴共識。

追求降低風險（derisk）而非脫鉤（decouple），是蘇利文今年4月說明美國政策的用詞；他當時說，美國會結合盟友打造堅韌的供應鏈，並以小院高圍籬（small yard, high fence）的做法來保護美國的關鍵技術，意即畫下直接關係到美國國安的特定技術範圍，並以出口管制和投資審查等高強度措施，來保護這些技術，其餘部分則可對陸開放。

蘇利文表示，雷蒙多訪陸不會有特定的政策成果，這是美國政府管理複雜且競爭的美中關係的一環。

雷蒙多 蘇利文 商務部

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