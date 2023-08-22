共和黨初選首場辯論威州登場 川普不參加：大家都認識我

民調領先的前總統川普，決定不參加本周黨內的第一場辯論。（Getty Images)

共和黨 總統初選首場辯論會訂23日在威斯康辛州密爾瓦基市(Milwaukee)舉行，讓這個數度以些微差距決勝負的搖擺州成為攸關兩黨明年大選成敗的關鍵；前總統川普 則稱「大家都已認識我，且我是好總統」已表態不參加首場辯論，當天將留在新澤西州的高爾夫球俱樂部，川普接受福斯新聞前主播卡爾森(Tucker Carlson)獨家專訪的節目也已錄製完成。

威州在過去六屆總統大選中，四度以差距不到一個百分點的票數決勝負；川普2016年險勝，2020年以些微劣勢落敗。

拉奎斯威斯康辛大學政治學教授切戈斯基(Anthony Chergosky)說：「威州擁有維持競爭地位所需的都市、郊區和農村人口，正因為具備所有條件，威州政治競爭相當激烈。」

搖擺州仍是左右明年總統大選勝負的關鍵。圖為2020年共和黨陣營分析川普的選情。（路透）

當俄亥俄州和佛州倒向共和黨，維吉尼亞和科羅拉多州改挺民主黨後，威州、喬治亞、亞利桑納、賓州和內華達等州成為明年大選的決勝負搖擺州，也是兩黨兵家必爭之地。

川普20日證實，不會參加共和黨初選首場辯論，因為「社會大眾早已認識我」；共和黨初選第二場辯論訂9月舉行，屆時川普是否出席，不得而知；川普的顧問透露，川普還是有可能參加後續辯論會。

川普日前對盟友抱怨，不想在雷根圖書館(Reagan Library)辯論，而該圖書館正是第二場辯論的場地；川普私下也曾埋怨，不曾獲邀在雷根圖書館演講，並指這一切都是圖書館理事會主席萊恩(Fred Ryan)造成，萊恩也是「華盛頓郵報」執行長。

川普不參加福斯電視主辦的辯論會，但接受被福斯開除的主持人卡爾森（左）節目專訪，讓福斯很尷尬。（美聯社）

主播卡爾森專訪錄製完成

儘管川普不出席首場辯論，但他已預錄好與「福斯新聞網」(Fox News)前主播卡爾森(Tucker Carlson)的一對一專訪；卡爾森19日赴歐洲度假，專訪內容不知何時以哪種形式公布。

川普的資深競選顧問米勒(Jason Miller)表示，首場辯論夜，川普將在他新澤西州貝明斯特(Bedminster)的川普高爾夫球度假村。

川普長子小唐納 代表出席

共和黨首場初選辯論將由川普長子小唐納及未婚妻、福斯新聞前女主播季伏爾(Kimberly Guilfoyle)代表出席，小唐納日前在「X平台」(前身為『推特』Twitter)上寫道：「我們很期待在密爾瓦基見到所有想『讓美國再度偉大』(MAGA)的朋友！！！」

川普競選團隊證實，小唐納與季伏爾將代表川普出席密爾瓦基辯論。

前駐聯合國大使海理是角逐共和黨提名的唯一女性，她曾批評拜登和川普都太老。（Getty Images）

競逐共和黨總統選舉提名的參議員史考特。（Getty Images）

佛州州長德桑提斯的支持度仍遠遠落後川普，但他要想辦法維持在第二名，如果川普被官司纏住，他就有機會出線。（Getty Images ）