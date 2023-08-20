華盛頓州「灰火」延燒近萬畝 疏散數千人 185建築燒毀如末日

華盛頓州大面積山火「灰火」18日已延燒逾9500英畝，疏散數千人。(取材自斯波坎市消防局)

華盛頓州出現末日場景，大面積山火 「灰火」(Gray Fire)延燒逾9500英畝，疏散數千人、185棟建築毀於祝融，已知至少一人死亡。

這場灰火始於18日中午時分，翌日早晨已延燒3500英畝，威脅華州斯波坎(Spokane)西南方約15哩處的醫學 湖(Medical Lake)和四湖(Four Lakes)社區，兩處共有5000位居民，當地市長呼籲民眾即刻撤離。

華州自然資源廳表示，野火在時速35哩的強風吹襲下，不出數小時便燒毀4.7平方哩的草原、樹木和小麥。

國家氣象局19日上午10時起，對華州東部與愛達荷州北部發布「紅旗警告」，意即嚴重野火情況會在那之後影響警示區。

斯波坎警長諾威爾斯(John Nowels)表示，儘管人們擔心財產損失，但官員仍籲請所有人離開危險的野火區域，以免造成人員傷亡。

斯波坎社區大學(Spokane Falls Community College)開放當作緊急避難所，該郡體育場(Spokane County Fairgrounds)也用以收容小動物、寵物或牲畜。

斯波坎郡長表示，已知一人死亡，但災情細節不明。

災區18日晚出現末日場景，遼闊草原在強風影響下延燒，翌日民眾與觀光 客才發現事態嚴重。

一名女子18日晚錄影表示，「我早上6時15分就來到這裡工作，現在已經晚上7時多，我試圖保持冷靜。」

另一名男子在影片中說，「我們原先朝露營地前進，但現在受困在野火疏散人車潮中」；錄影男子的伴侶則說，「大火就在我們身後，希望我們全都能平安離開」。

華州自然資源廳發言人斯米利(Joe Smillie)表示，乾草和麥田助長火勢，火舌往南邊蔓延，逼近切尼市(Cheney)；切尼市居民約有1萬3000人，為東華盛頓大學(Eastern Washington University)的所在地。