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WTO裁定中對美加徵關稅違規 美稱中邊控訴邊報復虛偽

編譯陳曉慈、記者黃國樑／綜合報導
美中的關稅貿易大戰自2018年打到至今，仍未消停，隨時都有新的反制措施祭出。（美聯社）
美中的關稅貿易大戰自2018年打到至今，仍未消停，隨時都有新的反制措施祭出。（美聯社）

美中貿易戰持續。世界貿易組織(WTO)專家小組16日裁定，中國對價值數十億美元美國商品加徵關稅，報復美國課徵鋼鐵及鋁關稅，違反國際貿易規定。中國商務部表示，可能對此上訴，並要求美國立即取消對中國鋼鋁產品徵收的關稅。

同樣的，世貿專家小組去年12月已裁定，美國上述關稅措施違反國際貿易規定，引發美國強烈不滿，提出上訴。但在美國杯葛新法官任命下，世貿上訴機構至今停擺，美國和中國只要提出上訴，便可規避執行裁定內容。

美國政府對此裁定表示歡迎。美國貿易代表辦公室（USTR）發言人米歇爾指出，世貿專家小組認定中方「透過虛假關稅進行非法報復」，並稱中方「向世貿控訴美國，同時又實施報復性關稅」的行為虛偽。

新華社報導，中國商務部條約法律司負責人表示，中方正研究這項裁定，將按世貿組織規則做好本案後續工作。該負責人指美方去年底被世貿裁決違反規則，卻一意孤行阻撓裁決生效逃避執行義務，拒絕取消違規關稅措施，中方依法反制措施是維護自身合法權益正當之舉，要求美方立即取消違反世貿規則的鋼鋁232措施。

世貿專家小組16日指稱，美國加徵關稅是出自國家安全考量，中方宣稱「對美關稅是反擊美國不當保護國內產業」的說法不成立。世貿專家小組建議中方調整措施以合乎國際貿易規範。

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