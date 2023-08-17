大突破 基改豬腎移植腦死患者 成功運作逾月

圖為伯明罕阿拉巴馬大學研究人員從豬腎裡取樣。（美聯社）

紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Health)器官移植團隊7月中旬把一枚豬腎，移植到57歲的腦死的病患體內，試驗迄今超過一個月仍正常運作，成為迄今在人體內運作最久的豬腎且持續發揮功能中；研究人員將繼續觀察這枚豬腎在人體內第二個月的表現，希冀對將來動物器官移植活體志願受試者的人體試驗有所貢獻，以期未來縮短器官捐贈的等待期。

紐大朗格尼醫院移植 未見排斥

各國科學家努力研究如何利用動物器官延續人類性命，捐贈遺體對相關研究的貢獻良多，而紐大的個案成為最新的樂觀進展。

朗格尼醫院器官移植部主任蒙哥馬利(Robert Montgomery)7月14日把一枚基因改良豬的腎臟，移植到57歲罹患腦癌猝死的米勒(Maurice "Mo" Miller)體內，新器官馬上就發揮泌尿功能，「效果看似比人類腎臟要好」。

蒙哥馬利16日告訴美聯社說：「這枚腎臟真的能像人類腎臟一樣好用嗎？目前為止，看來如此。」

紐約大學朗格尼醫院上個月移植豬腎到已經腦死的人身上，經過一個月腎臟仍可正常發揮功能。（美聯社）

蒙哥馬利本身也曾置換心臟，他深諳器官移植有許多竅門，首先就要確保接受新器官的病患生命不受危害，至於其他問題，則要從各類試驗尋找答案。

遺體供研究 對需要換腎者貢獻多

米勒生前住在紐約上州 ，他的家人聽醫生解釋，這項研究可能會對需要換腎者貢獻良多後，同意把腦死的米勒捐給醫院進行人體試驗。

米勒的妹妹馬麗‧米勒-達菲(Mary Miller-Duffy)說，決定捐遺體前，她掙扎了好一陣子，但她想到米勒生前樂於助人，「我想哥哥也會這麼做，於是我把哥哥捐給他們」，醫學 史會記上他一筆，「他就永遠活著了」。

跨物種器官組織移植試驗數十年來，無一不以失敗告終，主要因為人類免疫系統會排斥「異種」的器官或組織；醫界研究目前側重基因改良過的豬，因為基改豬的器官更見容於人體。

政府當局2022年特准馬里蘭大學外科手術醫生將基改豬的心臟移植到垂死病患體內，病患因此多活了兩個月，豬心最終仍告衰竭，原因不明，但整個「試驗」對醫學研究很有價值。

聯邦食品暨藥物管理局 (FDA)正考慮是否核准小型的豬心、豬腎移植人體試驗，不是針對最後非不得已的垂死病患，而是志願接受試驗的對象。

伯明罕阿拉巴馬大學試驗 也有捷報

無獨有偶，美國醫學會外科(JAMA Surgery)期刊的研究顯示，伯明罕阿拉巴馬大學(UAB)16日發布重大試驗捷報，移植到人體的兩枚豬腎，一周以來功能正常。