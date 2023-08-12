新聞眼／美不破格接待賴清德 中讓子彈飛一會兒

中華民國副總統賴清德過境美國，美方沒有破格接待，盡力避免區域局勢動盪。圖為解放軍南昌艦在去年10月與俄羅斯舉行聯合軍演。（中新社）

中華民國 副總統賴清德 過境美國備受關注，美國早早言明符合「一中政策」和過境先例辦理；從過境點的選擇到以僑宴為主的低調作風，在在顯示美方沒有破格接待，不給外界過度解讀空間，盡力避免區域局勢動盪。

賴清德此行將過境紐約和舊金山 ，相較蔡英文總統3月底過境美國時在兩個過境點都待上三天兩夜；賴清德這次東岸過境兩天一夜，西岸更是晚上到，凌晨就搭機返台。

紐約和舊金山都是過去中華民國副總統的過境點，早在1996年、1998年，時任副總統連戰出訪中南美洲國家，來回過境紐約；呂秀蓮2004年、2007年和賴清德2022年均曾短暫停留舊金山，更早的還有李登輝1985年結束訪問烏拉圭及巴拉圭後，在舊金山搭機轉赴日本。

副總統過境美國的受關注程度相對較低，見諸報章的篇幅相對有限，過境活動範圍多侷限在參與僑宴、參訪博物館、會晤國會議員和學者，多數活動不開放媒體採訪，甚至被要求在美國境內不得與台灣媒體互動。

美國提供的過境待遇經常隨著美台關係良窳及區域局勢優劣調整，狀況好時，在美國在台協會(AIT)主席全程陪同下，副總統可在會晤美方政要；美台利益不一致時，如2007年執政黨推動入聯公投，呂秀蓮被要求「單純過境」，在洛杉磯只停留四小時。

拜登政府多次重申會公平對待所有總統參選人，也會循例辦理副總統過境；當傳出AIT主席羅森柏格(Laura Rosenberger)不接機和參加僑宴的訊息時，容易引發聯想，令人質疑美國對賴清德的重視程度；國務院特別說明羅森柏格會見賴清德，透過這項操作來平衡可能有的不公想像。

民進黨總統參選人賴清德在副總統賴清德的受限下，要競爭「面試」只能更低調，美方更無意把狀況複雜化，萬一被解讀成過境突破，就可能導致美中關係和區域局勢惡化。

中國駐美大使謝鋒稱「要反對朝我們衝過來的灰犀牛」，解放軍宣布在賴清德過境當天於東海軍事演習，符合北京一貫操作。

細究禁制區面積和演習地點與台灣的距離，顯示這是在台灣國軍平常海空兵力巡弋範圍之外的中小型軍事演習，反映中國國家主席習近平沒一下子把調子拉得太高，北京和華府都能讓子彈飛一會兒，聽其言觀其行，也是一次測試賴清德能否在美中台三邊局勢動盪時刻扮演穩定角色的機會。