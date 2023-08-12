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美西飛中航班 10月起擴增 票價將波動

中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

美中航班將增1倍 10/29起每周達48班次

編譯潘勛／綜合11日電
繼中國宣布開放團客到美國旅遊之後，美中再敲定增加雙方直航航班，預計10月可增到每周48航班。（美聯社）
繼中國宣布開放團客到美國旅遊之後，美中再敲定增加雙方直航航班，預計10月可增到每周48航班。（美聯社）

拜登政府11日表示，美、中兩國同意，自9月1日起增加中方往返美客機達每周18班次，至10月29日再增為每周24班次，較目前的12班次增加一倍；世界前兩大經濟體出現罕有的合作跡象。

路透(Reuters)報導，運輸部表示，將分兩個日期把中方來美客機循序增加到18、24班；中國政府亦將同意為美方航空業增加相同班次。

9月1日起每周先各增加至18航班

華府與北京就多方面起齟齬，但中國10日解除更多國家新冠疫情團客旅遊禁令，包括美、日、南韓及澳洲等重要市場。

運輸部表示，第一批航班獲批准自9月1日起來往兩國，「以滿足大約自疫情起始年以來，預期增加的需求量」。消息人士表示，美國航空業者據估不會立即用滿每周的18個班次。

美中航班達成協議，將增加航班，也希望藉此多帶進旅客。（路透）
美中航班達成協議，將增加航班，也希望藉此多帶進旅客。（路透）

駐華府中國大使館表示，「直航對增進中美人民互相拜訪至關重要。我方希望恢復更多航班，能造福兩國貿易及人民流動」。

運輸部表示，國務卿布林肯(Antony Blinken)6月中國行之後，運輸部、國務院一致與中方官員接觸，才能邁出此一重大腳步。

運輸部：雙邊權利 維持競爭力平衡

運輸部在11日批可令表示，美方的首要目標在改善環境，讓兩國航空業者能充分行使其雙邊權利，維持競爭力平衡；美方及中方航空業者取得公正平等的機會。

中國國際航空10日在航班申請書中表示，尋求批准每周在北京、洛杉磯之間新增一航班，其他經營定期赴美航班的中方業者還有中國東方航空、廈門航空及中國南方航空。

目前經營美中航線的航空公司有聯合航空、美國航空及達美航空；聯合航空11日表示，將依新協議增加往返兩國航班，恢復赴北京的航班，重提每天飛上海航班。

疫前各飛150班 如今各24班只是零頭

路透指出，相形於2020年新冠疫情爆發前的兩國各飛150多往返班次，每周24往返航班還只是零頭；疫情開始後，兩國都對航班設限。

美方業者指出，他們無法飛經俄羅斯領空赴中國，因此一些航線變長許多；路透6月報導，中方航空業者在新增的航線會避飛俄國空域往返兩國，但其他舊有航班仍飛經俄國。

疫情 北京 航線

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