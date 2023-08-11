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中國經濟轉弱…拜登對中強硬政策沒必要了？克魯曼：更有必要

編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

兩年前，中國經濟崛起之勢銳不可當。數十年奇蹟似的成長，使這個窮國搖身變成經濟超級強國，新冠肺炎疫情爆發後積極的封鎖抗疫反應贏得讚賞，藉「一帶一路」計畫在世界各地大舉投資基礎建設的雄心勃勃，更展現力拚全球影響力、甚至爭霸的強烈企圖心。

但如今，中國經濟顯得一蹶不振。嚴厲的「淨零」防疫政策終告放棄，後繼經濟復甦力道又不如預期，日前公布的7月消費者物價指數（CPI）顯示中國經濟已陷入通貨緊縮，令人不由得拿來跟1990年代日本的情況相提並論。

究竟哪裡出了錯？中國能扭轉劣勢嗎？美國該如何因應？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼10日在紐約時報專欄撰文指出，一些分析師把此刻中國經濟步履蹣跚歸咎於「經濟長新冠」，即政府恣意而為的干預瓦解私部門的信心。

克魯曼則認為，與其說中國現在的困境是肇因於領導人習近平行事令人捉摸不定，不如說是「更系統性的問題」使然。重點是，中國壓制民間消費，巨額儲蓄需要投資出口，但隨著生產力快速成長的領域日益窄化、工作適齡人口開始不增反減，已不像15、20年前年成長率動輒10%時那般，能善用巨額資本。

因此，中國經濟成長減速無可避免。國際貨幣基金（IMF）預測，中期內，中國成長率可能趨緩到低於4%。這使北京當局試圖藉投資國內生產毛額（GDP）的40%力撐成長的策略不再可行。往年，虛胖的不動產業可掩飾問題。但算總帳的日子遲早會到來。

美國應如何看待中國的問題？拜登政府對北京採取強硬策略，包括促進半導體自製以降低對中國依賴、設法阻止對中國出口先進晶片，最近更局部禁止赴中國投資高科技業。既然中國經濟由盛轉衰，全球爭霸氣勢大減，拜登政府這些行動是否已變得無此必要？

克魯曼認為，仍有必要，甚至更有必要。理由是：中國已是超級強國，經濟轉弱也不能改變這個地位，而領導人愈來愈獨裁專制、行事反覆無常 ，令人憂慮，設法削弱這個超級強國傷人的能力，是合理的。

基於防患未然的考量，更有必要採取預防行動。中國統治者長久來憑經濟成就取得政權正當性；現在，內政遭遇問題，青年失業率急遽攀升尤其棘手，北京會如何因應？理想做法是厲行延宕已久的改革，讓更多家庭收入提高，帶動國內消費，以內需接棒推動經濟成長，取代難以為繼的投資。

然而，不必詳讀歷史也明白，在內政凋敝之際，獨裁政權有時的反應卻是對外窮兵黷武，藉此轉移國人注意力。因此，實際上，中國的內政出問題，只會給全球安全帶來更大的威脅。

投資 北京 克魯曼

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