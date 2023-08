旅遊局CEO：除非有更多中客 否則美旅遊業不會全面復甦

中國10日宣布,恢復旅行社經營中國公民赴有關國家和地區出境團隊旅遊業務,包括日本、韓國、美國等78國,但迄今仍未宣布恢復中客赴台旅遊。(中新社)

美國國家旅遊局(Brand USA)執行長湯普森(Chris Thompson)日前在國際目的行銷協會(Destinations International)年度會議提到,疫情 前,美國2019年接待入境旅客總數近8000萬人次,消費額約2350億元,中國旅客消費額占比接近15%;中國2019年入境美國旅客數量近300萬人次,消費額達350億元,是美國最大旅遊消費客源國。

湯普森說:「任何曾有大量中國遊客的市場,都很難找到方法恢復該市場的總體消費。」

美國預計今年來自加拿大和印度等主要市場的遊客人數,將超過新冠疫情爆發前的水準;湯普森卻表示,這些進展不足以彌補中國遊客的大規模缺口。

旅遊資訊網Skift報導,湯普森受訪時表示除非吸引更多中國遊客,否則美國旅遊業不會全面復甦。他說,北京之前拒絕解除公民的團體出國旅遊禁令,影響了赴美遊客數量,如洛杉磯等西岸城市都因缺少中國遊客而受到嚴重打擊。新冠疫情爆發前,美國最大遊客來源是中國。

湯普森補充,Brand USA正利用分配到的2.5億元聯邦資金來促進國際旅遊業的發展,發起「This Is Where It's At」,宣稱是其有史以來規模最大的消費者活動,在Brand USA經營的11個市場推出,不過中國市場目前除外。

先前跡象表明,即使開放後完全復甦也需時間,像是中國1月20日開放的東南亞 國家還未出現遊客激增的情況:5月前往印尼、泰國、新加坡 和菲律賓的遊客數量只有2019年的14%至39%。中國旅遊研究院數據顯示,今年上半年中國遊客出境約4040萬人次,只有疫情前人次的26%,大部分已是前往亞洲。