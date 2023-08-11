旅遊局CEO：除非有更多中客 否則美旅遊業不會全面復甦

中國10日宣布，恢復旅行社經營中國公民赴有關國家和地區出境團隊旅遊業務，包括日本、韓國、美國等78國，但迄今仍未宣布恢復中客赴台旅遊。（中新社）

美國國家旅遊局(Brand USA)執行長湯普森(Chris Thompson)日前在國際目的行銷協會(Destinations International)年度會議提到，疫情 前，美國2019年接待入境旅客總數近8000萬人次，消費額約2350億元，中國旅客消費額占比接近15%；中國2019年入境美國旅客數量近300萬人次，消費額達350億元，是美國最大旅遊消費客源國。

湯普森說：「任何曾有大量中國遊客的市場，都很難找到方法恢復該市場的總體消費。」

美國預計今年來自加拿大和印度等主要市場的遊客人數，將超過新冠疫情爆發前的水準；湯普森卻表示，這些進展不足以彌補中國遊客的大規模缺口。

旅遊資訊網Skift報導，湯普森受訪時表示除非吸引更多中國遊客，否則美國旅遊業不會全面復甦。他說，北京之前拒絕解除公民的團體出國旅遊禁令，影響了赴美遊客數量，如洛杉磯等西岸城市都因缺少中國遊客而受到嚴重打擊。新冠疫情爆發前，美國最大遊客來源是中國。

湯普森補充，Brand USA正利用分配到的2.5億元聯邦資金來促進國際旅遊業的發展，發起「This Is Where It's At」，宣稱是其有史以來規模最大的消費者活動，在Brand USA經營的11個市場推出，不過中國市場目前除外。

先前跡象表明，即使開放後完全復甦也需時間，像是中國1月20日開放的東南亞 國家還未出現遊客激增的情況：5月前往印尼、泰國、新加坡 和菲律賓的遊客數量只有2019年的14%至39%。中國旅遊研究院數據顯示，今年上半年中國遊客出境約4040萬人次，只有疫情前人次的26%，大部分已是前往亞洲。