卡債增加之際學貸恢復償還 持卡人臨大考驗

美國民眾的卡債第二季創下破兆元的新高紀錄，若加上需要開始償還學貸，對持卡人可能會是很大的考驗。（美聯社）

紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)指出，美國民眾背負信用卡 卡債2023年第二季高達1.03兆元，就在卡債增加的同時，疫情 期間暫停的學貸 又要恢復償還，對持卡人帶來重大考驗。

紐約聯邦準備銀行最新公布的家庭債務報告指出，美國人的卡債2023年第二季增加大約5%，也就是450億元，來到1.03兆元的新高點。報告指出，卡債拖欠(delinquency)比例雖然沒有升高，卡債恐將成為某些民眾的頭疼問題，尤其是今秋便將恢復學貸償還。

網路貸款機構LendingTree首席信貸分析師舒茲(Matt Schulz)說，持卡人可能準備好一些錢要付卡債，卻因為學貸恢復償還導致可以還卡債的錢因此縮水，某些持卡人收到信用卡帳單時，恐怕連繳交最低應繳金額都沒辦法。

舒茲說，卡債高達1兆是非常龐大的數字，「遺憾的是，數字可能還會繼續增加」。

紐約聯邦準備銀行報告指出，美國人的卡債在2020年一度驟減，但過去七季以來年增率持續上漲，主要原因在於消費者雖然面對高物價，購買力依然強勁。

紐約聯邦準備銀行研究與統計部區域經濟負責人斯卡利(Joelle Scally)說，卡債拖欠率在第二季雖有增加，但似乎是恢復到疫情發生前的正常狀態。

理財網站Bankrate指出，越來越多持卡人背負著上個月未能繳清的卡債，財務壓力隨之增加。

聯準會上個月升息之後，如今信用卡利息平均都已超過20%，成為有史以來最高點。信用卡年利率(annual percentage rate，APR)來到空前高點，透過信用卡借款成了最昂貴的管道之一。

Bankrate產業資深分析師羅斯曼(Ted Rossman)說，如果持卡人每個月突然要恢復償還400元到500元之間的學貸，可能直接或間接造成卡債累積更多。拜登政府已推出「收入基準學貸償款方案」讓償還金額減半或變零。