人口普查顯示 美國「以白人為多數」將在Z世代終結

美國的人口結構即將發生改變，人口普查顯示，Z世代會是美國白人多於其他族裔的最後一代，自阿爾法世代開始，少數族裔即占多數。（路透）

從2020年美國人口普查 結果顯示，Z世代(Gen Z，18到24歲)將是以白人為主的最後一個世代，2010年後出生的阿爾法世代(Gen Alpha)則將由少數族裔占多數，成為社會人口的主流。

布魯金斯研究院(Brookings Institution)人口統計學者佛雷(William Frey)在報告中指出，2020年人口普查顯示，不同年齡的族裔多樣性已出現上升，非西裔(non-Hispanic)白人在75歲以上的人口占77％，在55-64歲占67％，在35-44歲占55％，但在18-24歲年齡層中占不到一半，只占47％。

預測到了2045年，非西裔白人在美國人口將占不到50％；在2050年，非西裔白人在18歲以下人口中，將占不到40％。

南加大 (University of Southern California)教授邁爾斯(Dowell Myers)說，「種族是人口普查中最複雜的變數，也是吸引人們如飛蛾撲火般的一個因素。」對此，紐約市立大學(CUNY)名譽教授阿爾巴(Richard Alba)認為，人口普查本身「被侷限在20世紀的思維方式，也就是人們在種族和族裔上只有一種身分。」

如今多種族美國人已成為人口普查中成長最快的族群，預計在2020年至2050年間將成長一倍。阿爾巴接著說，「混血的人在身分認同上相對彈性，他們可以把自己視為白人或是少數族裔，也可以把自己視為混血。」

研究人員表示，大多數美國白人對於擴大混血家庭和不斷成長的多種族人口的看法持開放態度。

阿爾巴也說，「種族隔離已經衰微，」因為平均美國白人居住的社區，其中約有三分之一的居民都是白人以外的族群。

人口統計學者表示，未來幾十年如果美國要持續繁榮，就需要多樣化的人口，因為目前美國的中位數年齡為38.9歲是有史以來最高。中位數年齡之所以上升，是因為生育率下降，這些趨勢將對美國的勞動力構成威脅，因為較少的勞工代表經濟成長更少。

因此，佛雷認為，「移民對美國來說是好事，大家希望有一個不斷成長、充滿活力且有很多人能為社會保障與醫療保險 貢獻的國家，但這些事不能只指望白人來做。」