我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

儲存20多種傳染病原體 加州中資實驗室擬重新營業 當局要查

人口普查顯示 美國「以白人為多數」將在Z世代終結

編譯莊瑞萌／綜合7日電
美國的人口結構即將發生改變，人口普查顯示，Z世代會是美國白人多於其他族裔的最後一代，自阿爾法世代開始，少數族裔即占多數。（路透）
美國的人口結構即將發生改變，人口普查顯示，Z世代會是美國白人多於其他族裔的最後一代，自阿爾法世代開始，少數族裔即占多數。（路透）

從2020年美國人口普查結果顯示，Z世代(Gen Z，18到24歲)將是以白人為主的最後一個世代，2010年後出生的阿爾法世代(Gen Alpha)則將由少數族裔占多數，成為社會人口的主流。

布魯金斯研究院(Brookings Institution)人口統計學者佛雷(William Frey)在報告中指出，2020年人口普查顯示，不同年齡的族裔多樣性已出現上升，非西裔(non-Hispanic)白人在75歲以上的人口占77％，在55-64歲占67％，在35-44歲占55％，但在18-24歲年齡層中占不到一半，只占47％。

預測到了2045年，非西裔白人在美國人口將占不到50％；在2050年，非西裔白人在18歲以下人口中，將占不到40％。

南加大(University of Southern California)教授邁爾斯(Dowell Myers)說，「種族是人口普查中最複雜的變數，也是吸引人們如飛蛾撲火般的一個因素。」對此，紐約市立大學(CUNY)名譽教授阿爾巴(Richard Alba)認為，人口普查本身「被侷限在20世紀的思維方式，也就是人們在種族和族裔上只有一種身分。」

如今多種族美國人已成為人口普查中成長最快的族群，預計在2020年至2050年間將成長一倍。阿爾巴接著說，「混血的人在身分認同上相對彈性，他們可以把自己視為白人或是少數族裔，也可以把自己視為混血。」

研究人員表示，大多數美國白人對於擴大混血家庭和不斷成長的多種族人口的看法持開放態度。

阿爾巴也說，「種族隔離已經衰微，」因為平均美國白人居住的社區，其中約有三分之一的居民都是白人以外的族群。

人口統計學者表示，未來幾十年如果美國要持續繁榮，就需要多樣化的人口，因為目前美國的中位數年齡為38.9歲是有史以來最高。中位數年齡之所以上升，是因為生育率下降，這些趨勢將對美國的勞動力構成威脅，因為較少的勞工代表經濟成長更少。

因此，佛雷認為，「移民對美國來說是好事，大家希望有一個不斷成長、充滿活力且有很多人能為社會保障與醫療保險貢獻的國家，但這些事不能只指望白人來做。」

人口普查 醫療保險 南加大

上一則

共和黨愛州造勢 總統初選參選人幾乎未提川普

下一則

異性婚合併報稅 先寫誰名字？夫名在前 可能偏「這派」

延伸閱讀

華郵：中國駭客曾攻進日本防衛網絡 驚動美方

華郵：中國駭客曾攻進日本防衛網絡 驚動美方
美國從中國進口年減24% 墨西哥躍為最大貿易夥伴

美國從中國進口年減24% 墨西哥躍為最大貿易夥伴
美國女足世界盃遭淘汰 川普譏諷「覺醒失敗」

美國女足世界盃遭淘汰 川普譏諷「覺醒失敗」
華府智庫：對抗中國政治作戰 美國亟需設特別小組

華府智庫：對抗中國政治作戰 美國亟需設特別小組

熱門新聞

加州地方和聯邦政府經數月調查，在里德利市倉庫裡發現數千瓶未標記液體和有中文標記的可疑生物材料，觀察到其中有血液、組織和其他體液樣本和血清。(取自加州高等法院)

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

2023-08-01 22:02
卡斯楚4月時被一名男子提告，指他偷走自己的彩券；加州彩票局官員後堅持審查程序完備，認定卡斯楚是合法贏家。(擷自YouTube@The Hollywood Fix影片)

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

2023-08-06 05:54
圖為傳統風味的舊金山華埠天后廟街(Waverly Place)，日前舉辦美食活動。(美聯社)

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

2023-08-02 15:17
(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場

2023-08-04 21:24
圖為阿拉斯加阿留申群島。(美聯社)

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

2023-08-06 16:24
26歲的美國海軍軍官趙文衡(左)和22歲的海軍水兵魏金超(右)，因涉嫌向中國傳輸敏感軍事信息，分別在加州南部和中部地區的兩起不同案件中被捕。(截圖自NBC News電視畫面)

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

2023-08-05 12:08

超人氣

更多 >
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪
便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪