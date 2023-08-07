「銀髮離婚潮」美1人家庭創紀錄 逾50歲離婚大增

單身老者數目增加的一個因素是50歲以上人口離婚率大增。(Getty Images)

人口普查 數據指出，2022年65歲及以上單身獨居人口近1600萬人，是1960年代的三倍；隨著嬰兒潮世代老化，這個數字據估還要上升，這種社會範式的轉移，背後理由後多，包括女性進入勞動市場取得經濟利益，對婚姻改觀等。

嬰兒潮世代漸老 單身更多

有線電視新聞網(CNN)報導，例如麻州 的愛迪絲‧海克(Edith Heyck)表示，自己總以為是要結婚的，家教要她當人妻，從沒想過會自己一人，只是現年她已72歲，隻身一人。

人口普查局表示，目前國內獨居成人近3800萬人，一人家庭的比率已創下紀錄；專家表示，像海克這樣的人未來幾十年會急劇增加。

助長單身老者數目增加的一個因素，令專家十分吃驚；學者們首次遇到50歲以上人口離婚率大增。

以前罕見的事 現在常見

鮑林葛林大學(Bowling Green State University)「全國家庭與婚姻研究中心」(National Center for Family & Marriage Research)主任蘇珊‧布朗(Susan L. Brown)表示，研究所得讓學者們大為震驚；十年前布朗創出「銀髮離婚」(gray divorce)一詞來描述這種現象，隨後流行起來，以前是罕見的事，目前則變得遠為常見。

超過50歲離婚 占1/3以上

布朗表示，目前超過50歲而離婚的人口在三分之一以上，人數之多，不容學界忽視。

前副總統高爾與其前妻蒂波‧高爾(Tipper Gore)2010年宣布，結婚40年後兩人準備離婚，許多國人都有相同的問題，就是這種現象有多普遍；布朗與一名同事研究數據，想找到答案，但她懷疑那應該是個「名流現象」。

結果發現不是。布朗與其他學者發現，1990年到2010年50歲以上國人離婚率增加一倍，於是命名為「銀髮離婚革命」。

餘生不願與不對的人度過

這股趨勢依然強勁，對名流及尋常人都一樣。布朗表示，雖說整體人口的離婚率在下降，但老年人卻逆勢而為，這意味愈來愈多人會自己一個人變老，當然不想結婚。

離婚律師蘇珊‧邁爾斯(Susan Myres)表示，年老而離婚的人有一共同點，便是覺得餘生太可貴，不願與不對的人一起度過。