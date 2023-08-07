中俄聯合艦隊逼近美領海 11外艦駛近阿留申群島 規模首見

華爾街日報6日報導指，中俄聯合編隊的11艘艦隊最近在阿拉斯加的阿留申群島附近活動，極為罕見接近美國領海，美海軍出動四艘軍艦就近觀測。圖為中俄艦隊稍早在太平洋聯合演練。(路透)

由俄羅斯、中國海軍11艘船艦組成的聯合艦隊上周曾航行到阿拉斯加州阿留申群島(Aleutian Islands)附近，專家表示，這顯然是逼近美國海岸最大的一支艦隊；艦隊並未進入美國領海，全程都有四艘美軍驅逐艦及P-8「海神式」預警機監視。

中方：聯合軍演非針對第三方

華爾街日報6日報導，中國駐華府大使館發言人劉鵬宇對此事表示，中俄船艦依兩國軍方年度合作計畫，近日在太平洋西部及北部水域進行聯合海軍演習，軍演並非針對任何第三方，也與當前國際及地區局勢無關。俄國 駐美大使館未置評。

中俄7月下旬於日本海展開為期四天的「2023北方．聯合」演習，但並未指明在美國海岸附近出沒的是否為同一支艦隊。

俄國國防部 4日表示，中俄海軍艦艇在白令海(Bering Sea)執行的演訓，其項目包括通訊演習、直升機由各自軍艦甲板起降，另在反潛艦演習中找出模擬靶艦，予以摧毀。

退役海軍上校、傳統基金會(The Heritage Foundation)資深學者薩德勒(Brent Sadler)，這起事件真是史上頭一遭，鑒於俄烏戰爭進行中，環台灣海域又態勢緊張，中俄聯合艦隊此舉極為挑釁。

中俄聯合艦隊在阿留申群島之一島嶼進行演練活動。 (Getty Images)

美方：艦隊停留國際海域未視為威脅

美軍北方司令部發言人證實，中俄曾舉行聯合海軍巡邏，靠近阿拉斯加，但並未點明多少艦隻以及其精確地點；司令部聲明說，曾派「空中及海上資產進行演訓，確保美國及加拿大國防。那支巡邏艦隊停留在國際水域，未被視為威脅」。

美派4驅逐艦1偵察機 密切監視

國防部表示，曾派遣「馬侃號」 (USS John S. McCain)、「班福特號」(USS Benfold)、「芬恩號」(USS John Finn)及「鐘雲號」(USS Chung-Hoon)四艘驅逐艦因應中俄聯合艦隊，追蹤其行動；除四艘驅逐艦，還有P-8「海神式」海上巡邏偵察機。

相形下，中俄七艘船艦去年9月接近阿留申群島時，只有海岸防衛隊一艘巡邏艦在場。

共和黨參議員 ：美國進入極權挑釁新紀元

參院軍事委員會成員、共和黨聯邦參議員蘇利文(Dan Sullivan，阿拉斯加)指出，中俄這次海軍巡邏適足以提醒，美國已進入「極權挑釁的新紀元」，他不忘稱讚美軍的強力反應。

蘇利文參議員表示，去年9月美方的反映太「溫吞」，他鼓勵接下來要釋出更強的訊息。

中俄海軍巡邏是大國在北冰洋更廣的競爭動作之一，北冰洋漸漸成為爭議領海。俄國戰艦、中國科研船隻以往便曾出現在北冰洋水域。

美國官員另把中俄海軍合作，視為想反制美國與日本、南韓等其他區域夥伴的動作。

美軍印太司令、海軍上將阿基里諾(John Aquilino)7月指出，美方已開始觀察當前的中俄艦隊海上巡弋，試著判定艦隊是否駛往阿留申群島、菲律賓海、關島或夏威夷。