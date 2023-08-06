「你訂的頭腦跟心臟到囉」哈佛醫學院太平間遺體盜賣 冷血對話曝光

哈佛醫學院太平間主管盜取教學、研究用途遺體器官販賣，聯邦檢察官指心臟、肺臟、頭腦、頭骨、脊椎、皮膚、胚胎等都是販賣物件。(美聯社)

哈佛醫學 院太平間主管盜取教學、研究用途遺體器官販賣，聯邦檢察官 在起訴書中描述買賣雙方冷血行徑，以不帶任何感情的態度討論器官買賣，只當成普通的商品交易。

外界捐贈給哈佛醫學院(Harvard Medical School)做為教學或研究用途的遺體，被55歲太平間主管洛吉(Cedric Lodge)摘取器官後轉賣。心臟、肺臟、頭腦、頭骨、脊椎、皮膚、胚胎等都是販賣物件。

檢方指出，包括洛吉在內共有八名分布於六州的嫌犯，2018年至2022年之間盜取人體器官並且變賣，遭到跨州竊盜等罪名起訴。已經過堂的嫌犯都向法院辯稱無罪。

阿肯色中央太平間服務公司(Arkansas Central Mortuary Services)36歲員工史考特(Candace Chapman Scott)也是被告之一。檢方調查發現，外界捐給阿肯色大學(University of Arkansas)醫學院研究、教學用的遺體，器官遭到史考特摘取後販賣。

賓州 中區聯邦檢察官克拉姆(Gerard Karam)指出，洛吉與史考特最為傷天害理的犯行在於，許多遭到器官摘除的遺體，來自生前同意捐贈大體的自願者，希望為科學、教育以及醫療研究做出貢獻。

起訴書中寫道，被告之間討論器官買賣絲毫不帶感情。

2021年12月14日，住在賓州的41歲被告保利(Jeremy Pauley)通知52歲明尼蘇達州被告拉姆皮(Matthew Lampi)說：「今天晚上會去拿你訂的頭腦跟心臟，手臂還沒送到，一旦收到就會盡快寄出。」

史考特則曾透過臉書(Facebook)簡訊詢問保利：「只是好奇，你知不知道市場上誰有做好防腐處理的完整頭腦？」

曾在洛吉帶領下進入哈佛醫學院太平間挑選器官的買家卡翠納‧麥克林(Katrina Maclean)、泰勒(Joshua Taylor)也遭到起訴。洛吉妻子丹妮絲‧洛吉(Denise Lodge)、曾向保利兜售頭骨的納特(James William Nott)也在起訴名單。調查人員在納特居住的公寓裡查獲40個人類頭骨，擺設方式有如陳列品。