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陪審團認為無悔意 「生命之樹」猶太會堂屠殺兇手判死

記者胡玉立／綜合報導
位於賓州匹茲堡市的「生命之樹」猶太會堂2018年發生嚴重的反猶攻擊槍案，11人遭槍手殺害，給匹茲堡與社區帶來沉重創傷。(美聯社)
位於賓州匹茲堡市的「生命之樹」猶太會堂2018年發生嚴重的反猶攻擊槍案，11人遭槍手殺害，給匹茲堡與社區帶來沉重創傷。(美聯社)

聯邦陪審團2日決定，2018年匹茲堡「生命之樹」(Tree of Life)猶太會堂大屠殺案兇手、現年50歲的被告鮑爾斯(Robert Bowers)，犯下美國歷史上最血腥的反猶太主義攻擊，導致11人死亡，應判處死刑。

陪審團宣讀判決時，在庭的鮑爾斯幾乎沒有任何反應。被帶離法庭時，他簡短地向他的法律團隊和家人致意。法官3日將正式宣判，預計部分受害者家屬將發表講話。

鮑爾斯6月先被判定63項罪名成立。陪審團2日一致認為，鮑爾斯宣揚白人至上主義信仰，仇恨猶太人，他選擇「生命之樹」猶太會堂逞凶，是因它位於美國最大、最具歷史意義的猶太社區，可以「對猶太人做出最大的破壞和傷害」；他的罪行不但造成了傷害，也在當地、美國和國際猶太社區灌輸恐懼。陪審團還認為鮑爾斯缺乏悔意。

現年50歲的反猶兇手鮑爾斯，2018年攻擊猶太會堂，槍殺11人。2日被陪審團裁定...
現年50歲的反猶兇手鮑爾斯，2018年攻擊猶太會堂，槍殺11人。2日被陪審團裁定，判處死刑。(美聯社)

得知陪審團決定判處兇手被告死刑後，被害人家屬向陪審員表示感謝，並表示「正義得到一定程度的伸張」 。97歲的馬林格 (Rose Mallinger)是11位死者之一，她女兒韋德納 (Andrea Wedner)也中槍受傷；她們的家人聲明表示，「恢復死刑並非容易的決定，但我們必須追究想犯下如此可怕的反猶太主義仇恨暴行者的責任。」

這是拜登總統任內首次判處聯邦死刑；他2020年競選時曾承諾終止死刑。司法部之前已暫停聯邦處決，並拒絕批准數百起可能適用死刑的新案死刑。但聯邦檢察官表示，死亡是對鮑爾斯的適當懲罰，因為他攻擊的都是脆弱老人，是針對宗教社區的仇恨攻擊。

鮑爾斯的律師從未對他的罪行提出異議，而是集中為他免除死罪，強調他有精神分裂症和大腦異常，希望判處無期徒刑。檢方否認精神疾病與此事有關，稱鮑爾斯在侵犯禮拜堂的神聖性時，清楚知道自己在做什麼。

位於賓州匹茲堡市的「生命之樹」猶太會堂2018年發生嚴重的反猶攻擊槍案，11人遭...
位於賓州匹茲堡市的「生命之樹」猶太會堂2018年發生嚴重的反猶攻擊槍案，11人遭槍手殺害，給匹茲堡與社區帶來沉重創傷。(美聯社)

鮑爾 猶太 拜登

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