我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

FBI大掃蕩 救出逾200性販運受害者 含59失蹤兒童

編譯陳韻涵／綜合2日電
圖為6月底在佛州被救出的性工作婦女皮尼卡，說明悲慘經過。根據國際勞工組織(ILO)統計，2021年全球有630萬名性剝削受害人，其中八成是成人婦女或未成年女孩。(Getty Images)
圖為6月底在佛州被救出的性工作婦女皮尼卡，說明悲慘經過。根據國際勞工組織(ILO)統計，2021年全球有630萬名性剝削受害人，其中八成是成人婦女或未成年女孩。(Getty Images)

聯邦調查局(FBI)1日宣布，7月執行一年一度、為期兩周的「全國掃蕩行動」(Operation Cross Country)，救出超過200名性販運受害者，包括59名失蹤幼童，識別或逮捕68名疑似涉及人口販運的不法分子，緝拿126名涉嫌幼童性剝削與販運的對象。

逮捕68人 緝拿126涉幼童性販運者

圖為聯邦局(FBI)探員在指揮中心監控各地的追捕行動。(司法部官網)
圖為聯邦局(FBI)探員在指揮中心監控各地的追捕行動。(司法部官網)

圖為6月底在佛州被救出的性工作婦女哈里斯說明悲慘經過。(Getty Images...
圖為6月底在佛州被救出的性工作婦女哈里斯說明悲慘經過。(Getty Images)

聯調局在記者會上表示，7月的行動發現59名遭到性販運和性剝削的未成年受害者，並找到通報失蹤的59名幼童。

聯調局每年都會執行涉及全國幾乎所有FBI勤務單位的兩周「全國掃蕩行動」，今年邁入第13個年頭，聚焦查找人口販運受害者。

聯調局在行動中糾舉或逮捕126名涉及幼童性剝削和人口販運的嫌犯，並識別或逮捕68名涉嫌人口販運的不法分子。

FBI局長：不容忍人口販運暴力行徑

司法部聯邦調查局過去兩周發動掃蕩行動，全美大規模搗破多個人口販賣組織，救出200...
司法部聯邦調查局過去兩周發動掃蕩行動，全美大規模搗破多個人口販賣組織，救出200多位受婦女與失蹤孩童。圖為聯邦局(FBI)探員出勤。(聯邦司法部網)

聯調局局長雷伊(Christopher Wray)在記者會上表示，「人口販運嚴重違反人權，侵害社會中最脆弱的群體，聯調局應對此一威脅的行動永不動搖，我們將繼續釋出我們不會容忍相關暴力行徑的訊息。」

「全國掃蕩行動」旨在尋找遭性剝削的未成年人，這場聯合行動擴及全國聯邦、州與地方執法單位，而「全國失蹤及被剝削幼童中心」(National Center for Missing & Exploited Children, NCMEC)也是該行動中重要的一環。

私人的非營利NCMEC是資訊交換中心，1984年成立以來已協尋超過40萬名失蹤幼童。

NCMEC總裁與執行長蜜雪兒‧德洛恩(Michelle DeLaune)說：「每一個數字背後，都是有夢想、有抱負、有權利過上沒有幼童性販運與剝削生活的人，我們肯定FBI及其夥伴執法部門堅定的保護幼童的作為。」

執法部門通常會揪出人口販運分子、人口販運集團網路並救出受害者，並提供脫困的受害者相關資源。

司法部長加德蘭(Merrick Garland)表示，「性販運人口販運分子剝削且危及社會上最脆弱的群體，使其遭受難以想像的傷害。我們將持續與執法部門的夥伴們合作，打擊人口販運。」

2022年8月的兩周行動共救出141名成年的人口販運受害者、84名未成年與幼童性販運受害者，以及37名失蹤幼童。

FBI 司法部 蜜雪兒

上一則

川普今過堂 狂發募款電郵 指面臨561年牢

延伸閱讀

FBI大掃蕩 救出逾200名性販運受害者

FBI大掃蕩 救出逾200名性販運受害者
販運30公克海洛因 星近20年首名女囚將受絞刑

販運30公克海洛因 星近20年首名女囚將受絞刑
假冒FBI 2嫌搶4萬元現金、虛擬貨幣

假冒FBI 2嫌搶4萬元現金、虛擬貨幣
開保時捷自稱FBI…2男奪取豪車現金揚長而去

開保時捷自稱FBI…2男奪取豪車現金揚長而去

熱門新聞

加州地方和聯邦政府經數月調查，在里德利市倉庫裡發現數千瓶未標記液體和有中文標記的可疑生物材料，觀察到其中有血液、組織和其他體液樣本和血清。(取自加州高等法院)

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

2023-08-01 22:02
日前中國外交部官網全面清空秦剛資訊，外界各種揣測甚囂塵上，沒想到28日有關秦剛活動的文章又重新上架。（路透）

中國外交部官網「重新上架」秦剛訊息 外界霧裡看花

2023-07-27 20:45
超導體展現物理學中的邁斯納效應。當溫度低於臨界溫度時，超導體從內部排出磁場，成為零磁場狀態。圖／羅徹斯特大學

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

2023-07-27 09:08
圖為傳統風味的舊金山華埠天后廟街(Waverly Place)，日前舉辦美食活動。(美聯社)

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

2023-08-02 15:17
秦剛（右）被免去外交部長職務，由王毅回鍋接任。圖為秦剛6月25日會見越南外長裴青山，此後未再公開露面。（新華社）

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

2023-07-26 15:05
中國前外長秦剛6月初參加國務院會議時略顯疲態。秦剛為圖左一。（取材自央視新聞）

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

2023-07-26 07:23

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成