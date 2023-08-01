杭特合夥人國會作證：拜登任副總統時 逾20次參與商務通話

杭特前事業夥伴阿契爾（中）7月31日出席國會作證，指時任副總統的拜登在多次通話中都在場，意指杭特兜售與父親關係。（美聯社）

拜登 總統次子杭特·拜登的長期合夥人阿契爾(Devon Archer)31日向眾院 監督委員會提供「爆炸性」閉門證詞，指拜登擔任副總統時，20多次參與杭特的海外商務電話或親自在場；但阿契爾也作證表示，杭特是在兜售可以接觸到他父親的「假象」，並未提出任何證據證明拜登與杭特的任何外國商業交易有關。

家族品牌涉獲利百萬

每日郵報(Ｄaily Mail)報導，共和黨人聲稱阿契爾的證詞進一步證明拜登任副總統時參與杭特的海外交易；杭特打著「拜登家族品牌」，從中國和羅馬尼亞等國獲利數百萬元。

共和黨眾議員 畢格斯(Andy Biggs，亞利桑納州)表示，根據阿契爾說法，杭特能進入烏克蘭天然氣公司Burisma董事會，是因他的「家族品牌」；拜登增加了「品牌價值」，還可能幫忙推倒一名調查該公司的烏克蘭檢察官。阿契爾還透露，杭特稱拜登是「我的人」(my guy)。

但民主黨人強調，這些電話不涉及商業，內容清白 ；唯一出席聽證會的民主黨籍眾議員高德曼(Dan Goldman，紐約州)證實，阿契爾告訴眾院監督委員會，杭特與商業夥伴交談時，拜登曾多次使用擴音電話參與對話；但內容只是「寒暄」，比如談論「天氣」或「好不好啊」之類。

高德曼表示，阿契爾作證說，與杭特長達十年合夥關係中，杭特每天都與父親交談，其中約20次談話時，杭特可能讓他父親與不同人通電話，但他們從未談論過任何商業交易；「沒有跡象顯示拜登知道誰和杭特一起吃飯。」

阿契爾代表律師施瓦茨(Matthew Schwartz)則表示，「我們注意到，在阿契爾自願作證後，各方都聲稱取得勝利。但阿契爾就只是到場、誠實完整地回答所有問題。」

證詞可能推動彈劾案

眾院司法委員會主席兼監督委員會成員喬登(Jim Jordan，俄亥俄州)表示，阿契爾向委員會提供新信息，會議「很有收穫」。