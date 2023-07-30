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與中國開戰？分析：美還沒準備好、兩項軍備不足

記者胡玉立／綜合報導
軍事專家指出，美國目前每月製造約3萬枚砲彈。萬一美中開火，美國就會遭遇彈藥不足的窘境。圖為準備從德拉瓦州空軍基地運往烏克蘭的砲彈。(美聯社)
軍事專家指出，美國目前每月製造約3萬枚砲彈。萬一美中開火，美國就會遭遇彈藥不足的窘境。圖為準備從德拉瓦州空軍基地運往烏克蘭的砲彈。(美聯社)

美、中兩大超級強國關係持續惡化；政界、學界甚至美國軍方領導人都開始提出同樣問題：若北京威脅更嚴重，美國準備好了嗎？軍事和經濟專家一致認為：美國尚未做好與中國開戰的準備。

新聞網站Insider報導，美國情報官員聲稱中國是「對美國國家安全最嚴重威脅」，專家認為與北京的衝突將引發美國倉促陷入軍事「猛攻」威脅。美中開戰將以多戰線進行，從空中和海上到網路和金融市場。儘管美國擁有很多優勢，但長年投資不足和自滿，已使美國在幾大關鍵領域缺乏成功應對中國威脅所需的力道。

美國首先需要提升製造戰艦、戰機和生產彈藥的實力。二戰期間美國成為工業強國，但冷戰結束後，實力不斷萎縮。一旦面臨高強度衝突，美國造艦和修復受損船隻能力將面臨挑戰。

軍事專家指出，美國目前每月製造約3萬枚砲彈。萬一美中開火，美國就會遭遇彈藥不足的...
軍事專家指出，美國目前每月製造約3萬枚砲彈。萬一美中開火，美國就會遭遇彈藥不足的窘境。圖為賓州的一家彈藥廠正在生產砲彈。(Getty Images)

美國企業研究所(AEI)資深研究員卜大年(Dan Blumenthal)表示，美國國防生產往往會超支並落後進度，若要妥善應對全面衝突，必須扭轉此現象；「中國在許多軍事領域擁有實力，我們必須準備好面對幾十年來從未應對過的攻擊」。

以彈藥為例，美國目前每月製造約3萬枚砲彈，軍方希望將數量增至每月7萬枚。美國也計畫在未來幾年將155毫米砲彈產量提高500%；這將有助重建彈藥庫存。

但與中國龐大軍事工業相比，美國建造速度和數量都呈現落後。據五角大廈2022年中國軍力報告，中國擁有約340艘艦艇潛艇；美國擁有不到300艘軍艦。卜大年表示，美國必須開始行動，才不致措手不及。

而在經濟戰場上，美中已展開競爭。科技及市場研究公司Forrester研究總監歐唐納 (Glenn O'Donnell) 表示，若金融戰升級，將對世界經濟造成毀滅性後果，「情況可能比1929年大蕭條時期還嚴重」。

美國正設法提高國內半導體晶片產量，華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)高級顧問芮恩希(William Reinsch)表示，美國還必須決定需要多少在國內生產的基本商品，才能在與北京交戰中生存下來。

北京 大蕭條 五角大廈

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