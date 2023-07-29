拜登首次動用提撥授權 白宮宣布對台3.45億軍援

白宮28日宣布，提供台灣3億4500萬美元的國防防衛物資與服務，以及軍事訓練和教育，以援助台灣。圖為台灣27日舉行「漢光演習」。(美聯社)

白宮 28日宣布，提供台灣3億4500萬美元的國防防衛物資與服務，以及軍事訓練和教育，以援助台灣；白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)表示，美國很認真看待協助台灣提升自我防衛能力的責任，這一立場不變，美國也會持續設法這麼做。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇當天表示，中國堅定反對美國提供武器給台灣或與台灣維持軍事關係。

路透率先報導這項消息，指美國最快28日宣布援助台灣超過3億美元的軍備，將可能激怒中國；對於軍援具體項目，拜登 政府並未說明，各家報導眾說紛紜。

路透報導，美國擬提供台灣四架非武裝的MQ-9A海上衛士無人機，在此之前，國會移除只限美國空軍使用的機上裝備；也有消息指出，另一個問題是由誰支付改裝費用；路透提到，目前無法確定無人機是否仍在軍援項目中。

另據報導，這波援助的軍備將包含情報偵監設備與輕型武器彈藥，也可能包含其他項目；英國金融時報(FT)報導，一名官員轉述援助將包含反裝甲和防空能力，另一名官員則說會有多領域感知能力，無法確認MQ-9海上衛士無人機是否包含在內。

國會議員在2023財年國防授權法中，授權總統拜登可動用總統提撥授權，從美軍現有庫存撥出最多10億元的軍備物資或服務，提供給台灣。

國務院 官員表示，這項授權是美國持續協助台灣維持充足自我防衛能力的又一例證，符合美國的長期政策；拜登政府官員已清楚表明：「不認為侵台是迫在眉睫或不可避免」，因當前的嚇阻力量既真實又強大。

聯邦眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)透過聲明表示，在中共當局尋求更進一步侵略時，很高興看到拜登政府贈送台灣急需的武器物資，這應該更早做且做得更有力。

麥考爾表示，在大國競爭中，拜登政府始終擔心提供重要的武器系統會造成緊張局勢升級，實際上這只是會助長中國國家主席習近平及其邪惡聯盟的野心；美國應該持續致力於提供必要的防衛物資，讓台灣能維持嚇阻與自我防衛能力。

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)5月在聯邦參院撥款委員會表示，將很快動用總統提撥授權，提供台灣重大的軍事援助；這是國會去年提出的要求，也是美國遵守台灣關係法所做的長期承諾。

有線電視新聞網(CNN)引述資深官員說法報導，這是美國首次對台灣動用這項權力來援助，官員坦承，比起預定時間表拖得更久；報導點出背後原因在於會計失誤，官員必須重新計算援助台灣軍備的價值總額。