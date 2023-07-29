我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加獵熊+美女陪睡 華男涉經營高端遊被起訴

洛縣警局執法攔截非裔少年 女警手槍走火成被告

38州近400萬人失去白卡 多數因官僚喪失補助

記者顏伶如／綜合報導
美國在結束疫情緊急狀態後，各州檢討核發的白卡，目前已有38州近400萬人失去白卡，醫療保障將受影響。（美聯社）
美國在結束疫情緊急狀態後，各州檢討核發的白卡，目前已有38州近400萬人失去白卡，醫療保障將受影響。（美聯社）

俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)疫情期間放寬資格，在疫情緊急狀態結束後，各州恢復資格審查，全美38州估計約有400萬人失去白卡；非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)指出，絕大多數失去白卡的民眾並非資格不符，75%是因為諸如程序、表格問題等官僚因素而喪失這項補助。

華郵分析：人數恐被低估

華盛頓郵報分析，根據先前各界估計，恢復資格審查後約有380萬民眾將失去白卡，但這個數字有低估之嫌，因為數據只包括自願公布資料的38州喪失白卡的人數。

報導指衛生部長貝西拉致函各州長對此問題表達憂心，聯邦衛生官員已連續數月提出警告，要求各州提早準備，因應白卡資格重新審查的連帶影響，結果卻還是出現各種狀況。

尚未補件 白卡已被取消

工資為時薪3元外加小費的33歲阿肯色州服務生克莉絲汀‧福特納爾(Kristin Fortner)，便是喪失白卡資格的民眾之一。

華郵報導指出，福特納爾冬天期間收到信封上加註「重要訊息」(important information)的通知函，要求她證明與丈夫仍有資格參加白卡。她說，收到信件的一周之內便填完表格寄回，因此三個月後接到阿肯色州公共服務廳(Department of Human Services)電話通知時非常納悶。

領處方藥要自付380元

公共服務廳人員對福特納爾解釋說，她與丈夫的白卡都沒有申請更新，除非補交文件，否則就喪失保險資格。福特納爾表示，這回決定親自送件，但白卡已經遭到取消。她說，今年5月前往費耶特維爾(Fayetteville)附近的連鎖藥局華格林(Walgreens)領取處方藥舒倍生(Suboxone)時，赫然發現不再擁有白卡，必須自行負擔380元藥品費用。藥局人員告知，白卡已於4月30日到期。福特納爾無力負擔，只能離開藥局。

凱瑟基金會批政府疏失

「凱瑟家庭基金會」指出，經常出現的程序問題包括白卡續延的通知函沒有寄到正確地址、白卡持有人看不懂通知，或者州政府機關出現疏失或積案。

白卡資格每年必須更新，但2020年起受到疫情影響改為自動延長；截至今年4月為止，參加人數高達8500萬人。今年4月有5州開始剔除資格不符民眾，到了7月則除了俄勒岡州之外，全美各州都把喪失資格者排除；俄勒岡州今秋將開始剔除喪失資格民眾。

全美不少像布萊迪（左）這樣患有特殊疾病或重症患者需要白卡的補助，在疫情結束失去白...
全美不少像布萊迪（左）這樣患有特殊疾病或重症患者需要白卡的補助，在疫情結束失去白卡後，擔心會因此影響到健康。（美聯社）

白卡 疫情 藥局

上一則

傳APEC將禁香港特首出席 拜習會添變數

延伸閱讀

日本作家森村誠一病逝享耆壽90歲 華郵聚焦他揭731部隊暴行

日本作家森村誠一病逝享耆壽90歲 華郵聚焦他揭731部隊暴行
華郵：白宮決定禁止香港行政長官李家超出席APEC峰會

華郵：白宮決定禁止香港行政長官李家超出席APEC峰會
華郵獨家：川普窮途末路時 「這間」銀行大方貸款2億多

華郵獨家：川普窮途末路時 「這間」銀行大方貸款2億多
秦剛神隱 王毅「代打」行程滿 華郵專欄：王最受益

秦剛神隱 王毅「代打」行程滿 華郵專欄：王最受益

熱門新聞

日前中國外交部官網全面清空秦剛資訊，外界各種揣測甚囂塵上，沒想到28日有關秦剛活動的文章又重新上架。（路透）

中國外交部官網「重新上架」秦剛訊息 外界霧裡看花

2023-07-27 20:45
中國前外長秦剛6月初參加國務院會議時略顯疲態。秦剛為圖左一。（取材自央視新聞）

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

2023-07-26 07:23
秦剛（右）被免去外交部長職務，由王毅回鍋接任。圖為秦剛6月25日會見越南外長裴青山，此後未再公開露面。（新華社）

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

2023-07-26 15:05
超導體展現物理學中的邁斯納效應。當溫度低於臨界溫度時，超導體從內部排出磁場，成為零磁場狀態。圖／羅徹斯特大學

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

2023-07-27 09:08
中央情報局(CIA)局長伯恩斯表示，在中國招募的情報人員十餘年來大量流失，反情報工作、間諜網凋蔽破敗，局內正努力重建。(路透)

中情局長首度承認 美在中國情報網被破壞 幹員流失逾十年

2023-07-22 23:54
趙立堅和妻子的合影。（取材自微博）

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

2023-07-25 22:40

超人氣

更多 >
值得三思…做這五件事 恐有損個人信用

值得三思…做這五件事 恐有損個人信用
有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱

有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱
港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬
保持大腦健康 神經科學家做這五件事

保持大腦健康 神經科學家做這五件事
疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外

疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外