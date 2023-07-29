38州近400萬人失去白卡 多數因官僚喪失補助

美國在結束疫情緊急狀態後，各州檢討核發的白卡，目前已有38州近400萬人失去白卡，醫療保障將受影響。（美聯社）

俗稱白卡 的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)疫情 期間放寬資格，在疫情緊急狀態結束後，各州恢復資格審查，全美38州估計約有400萬人失去白卡；非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)指出，絕大多數失去白卡的民眾並非資格不符，75%是因為諸如程序、表格問題等官僚因素而喪失這項補助。

華郵分析：人數恐被低估

華盛頓郵報分析，根據先前各界估計，恢復資格審查後約有380萬民眾將失去白卡，但這個數字有低估之嫌，因為數據只包括自願公布資料的38州喪失白卡的人數。

報導指衛生部長貝西拉致函各州長對此問題表達憂心，聯邦衛生官員已連續數月提出警告，要求各州提早準備，因應白卡資格重新審查的連帶影響，結果卻還是出現各種狀況。

尚未補件 白卡已被取消

工資為時薪3元外加小費的33歲阿肯色州服務生克莉絲汀‧福特納爾(Kristin Fortner)，便是喪失白卡資格的民眾之一。

華郵報導指出，福特納爾冬天期間收到信封上加註「重要訊息」(important information)的通知函，要求她證明與丈夫仍有資格參加白卡。她說，收到信件的一周之內便填完表格寄回，因此三個月後接到阿肯色州公共服務廳(Department of Human Services)電話通知時非常納悶。

領處方藥要自付380元

公共服務廳人員對福特納爾解釋說，她與丈夫的白卡都沒有申請更新，除非補交文件，否則就喪失保險資格。福特納爾表示，這回決定親自送件，但白卡已經遭到取消。她說，今年5月前往費耶特維爾(Fayetteville)附近的連鎖藥局 華格林(Walgreens)領取處方藥舒倍生(Suboxone)時，赫然發現不再擁有白卡，必須自行負擔380元藥品費用。藥局人員告知，白卡已於4月30日到期。福特納爾無力負擔，只能離開藥局。

凱瑟基金會批政府疏失

「凱瑟家庭基金會」指出，經常出現的程序問題包括白卡續延的通知函沒有寄到正確地址、白卡持有人看不懂通知，或者州政府機關出現疏失或積案。