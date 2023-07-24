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「雪崩式」暴增 今夏估65萬人罷工 1970年代以來最大規模

編譯潘勛／綜合23日電
全國卡車司機工會成員集會支持參與快遞公司UPS罷工。（歐新社）
全國卡車司機工會成員集會支持參與快遞公司UPS罷工。（歐新社）

美國今年夏天預計或者已經罷工的工人數目，預計將超過65萬，工會活動如雪崩式增加，為幾十年來所未見。

彭博新聞社(Bloomberg)報導，演員及劇作家在好萊塢已在進行一世代以來僅見的罷工。快遞公司優必速(UPS)、底特律市三大汽車廠員工，假如工作契約無法談攏，員工們幾周內也會加入罷工。美國銀行(BOA)研究員指出，聯合汽車工人協會(UAW)罷工的機率在90%以上；物流業專家、金融分析師本來預計，全國卡車司機工會(Teamsters)可望與UPS達成協議的，但隨著31日截止日將屆，他們的信心已經流失。

聖塔芭芭拉加州大學勞工史學者利臣斯坦(Nelson Lichtenstein)表示，這真的會演變成1970年代以來，規模最大的罷工時刻。

彭博法律(Bloomberg Law)的勞工數據指出，即使在10萬多名演員上周還沒加入罷工之前，不管是罷工件數、罷工工人數目，今年上半年都在上升。類似趨勢也在其他國家上演，生活成本危機，讓全歐工會都在展現力量，英國因罷工而減少的工作日為幾十年來之最。

新冠疫情那幾年讓美國勞工好些方面再獲能量。在就業市場緊俏而膽子大起來、勞工得肩負新風險而發怒驅動下，一些美國最知名公司的勞方由資方取得一系列驚人的勝利。現在，重大科技變革隱隱然威脅到整個產業，但公司獲利飆升，工人十分遲疑，所以工會準備測試自己的實力。

利臣斯坦表示，眼下有股雄心壯志，不同以往，工人們膽敢進攻。

但就公司而言，他們也面臨經濟現實。在好萊塢，製片廠獲利因為閱覽轉移到線上串流，財測跟不上，股價因此大跌。因為全國掙脫疫情，包裹需求量下跌，UPS正面臨諸多困境。汽車廠表示，與薪資較低的電動車對手如特斯拉相比，目前給的薪酬福利已經十分大方，給的工資要有競爭力，車廠還得投資數十億元轉型往電動車。

罷工 勞工 疫情

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