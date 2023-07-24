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Z世代認同 天后泰勒絲火紅 關鍵原因是這些

編譯尤寶琪／綜合23日電
流行樂壇天后泰勒絲與歌粉互動。(路透)
流行樂壇天后泰勒絲與歌粉互動。(路透)

流行天后泰勒絲(Taylor Swift)的「時代巡迴演唱會」(Eras Tour )自3月開唱跑以來，吸引數百萬粉絲跨越州界甚至是國界，前來一睹這位天后的風采；媒體Deseret News報導分析指出，泰勒絲受到Z世代(Gen Z)追捧，除了她真的很會寫歌演唱外，更是因為她認真表演、泰勒絲、唱出認同感。

「時代巡迴演唱會」是泰勒絲五年來第一場巡演，預計將成為歷史上票房收入最高的全球巡迴演唱會，有報導預測其收入可能突破5.2億元。

主辦過的城市都表示，泰勒絲巡演每次經過都會讓酒店售罄，引爆一波經濟成長；費城央行甚至指出，她的巡演位費城酒店帶來了，自新冠肺炎疫情以來，收入最強勁的一個月；根據今日美國(USA Today)，泰勒斯巡演期間，芝加哥酒店客房入住總數更是創下歷史新紀錄。

流行樂壇天后泰勒絲3月展開The Eras Tour巡迴演唱會，給疫後各城經濟注...
流行樂壇天后泰勒絲3月展開The Eras Tour巡迴演唱會，給疫後各城經濟注入活力，被稱為「泰勒絲經濟學」現象。(美聯社)

這是因為，泰勒絲知道如何製作出一場精彩的演出，她的演唱會絕對不會只有音樂，通常還伴隨了大量的樂隊、伴舞、伴唱、換裝和配合歌曲的動態元素與道具。加拿大粉絲傑米．法斯特(Jaymi Fast)直言，參加泰勒斯演唱會就像是參加超級盃(Super Bowl)中場表演一樣精采。泰勒斯會在演出中藉由各種橋段，不斷對觀眾表達感謝之意，讓每位觀眾覺得自己被看到、被重視。

且在新冠肺炎疫情期間，泰勒斯從封鎖令開始不久後，就開始大量創作；先是在2021年重新發行兩張原創專輯，並在2022年10月發行了另一張全新專輯，在這場充滿孤立和孤獨感的疫情中，為粉絲們提供了不少值得期待和興奮的事物。

同時，泰勒斯懂得創造期待感，和粉絲互動，將自己的品牌遊戲化，在音樂錄影帶(music video)、社群媒體、CD歌詞本甚至是媒體採訪中，暗示新音樂，讓粉絲投入心思去瞭解自己的動向。

研究社會關係的威奇塔州立大學教授漢娜．溫(Hannah Wing)指出，泰勒斯的成功持續歸功於她的「商業頭腦」。

最重要的是，無論泰勒斯如今榮譽地位如何的崇高，她仍能唱出認同感。溫教授指出，泰勒斯之所以能夠保持與時俱進並處於時代思潮頂端，是因為她仍然能夠通過音樂和寫作，直接與粉絲建立聯繫。

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