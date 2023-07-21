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北美防空司令：間諜氣球事件 暴露美空中偵測有漏洞

記者顏伶如／綜合報導
北美航太防衛司令范赫克表示，由中國的偵查氣球事件暴露，美國偵測空中威脅的能力仍有漏洞，正好利用這個機會提升。(NBC電視截圖)
北美航太防衛司令范赫克表示，由中國的偵查氣球事件暴露，美國偵測空中威脅的能力仍有漏洞，正好利用這個機會提升。(NBC電視截圖)

北美航太防衛司令部(North American Aerospace Defense Command，NORAD)司令范赫克(Glen VanHerck)接受國家廣播公司(NBC)專訪時說，今年稍早發生的中國間諜氣球事件，暴露出美國偵測空中威脅的能力存有漏洞，促使美國加快腳步研發新的監視科技。

范赫特在科羅拉多州科羅拉多泉(Colorado Springs)北美航太防衛司令部總部受訪時說，自從間諜氣球今年1月底在阿拉斯加州上空被發現後，新科技的研發讓美國空中監測能力得以增強。

他說：「當時我們並沒有在6萬5000呎的高海拔偵測氣球，氣球移動速度則非常緩慢。我們的雷達雖然有能力看到氣球，數據卻被排除掉了。」

北美航太防衛司令部負責監控美國及加拿大領空，對於潛在威脅做出回應。

拜登政府對中國間諜氣球的處理引發爭議，輿論質疑為何允許氣球飛過具有敏感的美國本土軍事設施上空，進而搜集美國防衛情資。

中國間諜氣球進入美國領空，美國軍方卻未查覺，可見情報機關也有疏失。中國對這起事件道歉，但強調氣球屬於民用氣象氣球，被風吹而偏離軌道。

與其他美國官員的看法一樣，范赫克接受訪問時說，毫無疑問的，氣球的目的是為了搜集情資。他說：「我們確信它就是情報搜集的工具。」

間諜氣球事件發生後，美中關係降至冰點。范赫克表示，美方已從這次事件記取教訓。他說：「我們學到很多，我也學到偵測範圍要能看得更遠，延伸到太平洋上空，延伸到北極圈以及大西洋。」

范赫克說：「這就是超視距雷達(over-the-horizon radars，又稱天波雷達)可以為我們提供的。」

他表示，事件發生前就知道中國有高海拔氣球計畫，只是不知道多個氣球已經飛過美國上空。

他說，1月27日得知間諜氣球之後，隔天出動F-22與F-16戰機攔截，並確認氣球不具威脅性。

氣球 間諜 航太

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