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川普批台灣搶走半導體工作：我們早該阻止 應祭貿易壁壘

本報系記者、編譯／連線報導
前總統川普(左)接受他最常收看的福斯新聞專訪，與主持人巴帝羅默(右)暢談廣泛的內政外交議題。(取自福斯新聞)
前總統川普(左)接受他最常收看的福斯新聞專訪，與主持人巴帝羅默(右)暢談廣泛的內政外交議題。(取自福斯新聞)

已投入明年美國總統大選的前總統川普，近日接受媒體專訪時談及台海問題，批評台灣搶走美國半導體工作，並稱「我們早該阻止他們」。

川普日前接受福斯新聞訪問，主持人問到，若台灣和中國有軍事衝突，美國是否會保衛台灣？川普回答，若他是總統，就不會這麼說，答覆此一問題將使他處於非常劣勢的談判位置。接著川普話鋒一轉，指責台灣拿走美國全部的半導體工作，還說「以前美國都自己製造晶片，但如今台灣製造高達90%的晶片。」

主持人糾正川普說，「九成的晶片」實際上是高階晶片，而非所有晶片，並再追問若中國拿下台灣，不就有可能翻轉世界局勢嗎？川普對此答道，的確可能改變世界，但強調是「有可能」，隨即又再補充說，大家要記得，台灣很聰明，「他們搶走我們的(半導體)工作」，美方早該出手阻止，向台灣課稅，並對台灣祭出貿易壁壘。

川普的談話引發美國內部不少討論，外交關係協會名譽會長哈斯在MSNBC節目評論川普談話指出，川普把台灣形容成美國經濟的對手是錯誤的，「這會讓外界質疑我們捍衛台灣的意願」。

川普目前官司纏身，但未影響他進軍下屆美國總統大選的企圖心。川普批台搶走美國的半導體工作，台北的蔡英文政府與民進黨小心翼翼回應。行政院長陳建仁18日率部會首長赴立院專案報告，他在會前受訪表示，台美雙方在經貿產業上的合作相當密切，中華民國對於和美國行政部門及國會兩黨的聯絡相當不錯，也在這方面不斷增進雙方間的經貿、產業合作，且會共同齊力繼續加強；對於川普的意見，沒有任何評論。

台北外交部當天舉行例行記者會，發言人劉永健表示，台美經貿合作交流密切，雙方經貿及產業的結構是互補、互利、互惠的。對於川普的發言，外交部沒有評論；民進黨團則表示尊重。

國民黨立委陳以信指出，川普過去挺台，現在卻有這樣的言論，恐怕是為了明年美國總統大選共和黨內部初選而產生的言論，對台灣半導體產業的發展並不公平。

台灣中央大學經濟系教授邱俊榮也說，川普說法應是選舉策略，政治語言大過經濟實質意義。

川普 美國總統大選 晶片

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