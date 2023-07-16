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兩黨參議員提案 追蹤美投資中國高科技業

編譯潘勛／綜合15日電
民主、共和兩黨聯邦參議員聯合提案，將追蹤美資投資於中國，尤其在某些極受矚目的科技部門的情形。圖為中國國家主席習近平(右)今年6月在北京會見微軟創辦人比爾蓋茲。(美聯社)
民主、共和兩黨聯邦參議員聯合提案，將追蹤美資投資於中國，尤其在某些極受矚目的科技部門的情形。圖為中國國家主席習近平(右)今年6月在北京會見微軟創辦人比爾蓋茲。(美聯社)

民主黨聯邦參議員凱西(Bob Casey)及共和黨聯邦參議員孔寧(John Cornyn)聯合提案，將追蹤美資投資於中國，尤其在某些極受矚目的科技部門的情形，草案要求投資前就須通知，而非事後審核。

路透(Reuters)報導，兩位參議員13日提出「對外投資透明法案」(Outbound Investment Transparency Act)，作為國防授權法案的修正方案，目標是想克服美國投資流往敵國如中國的風險；但本案與2021年參院提案失敗不同之處，在某些對外投資要照會，而非事後審核或者某些交易案已成再被禁止，同時鎖定的產業部門相形來得少。

凱西聲明表示，事關國家安全、經濟安全，有必要更加了解國家的關鍵科技能力，哪些被移往海外，而規模又多大。

同一時間，拜登政府也在敲定一項行政命令，限制某些部門的投資，如先進半導體、量子運算及人工智慧。

要求匿名的政府高級官員表示，這項行政命令的目標，是在勞動節前完成對外投資法在法律等方面的審核；官員表示，行政部門很賣力，連開會的速度都提升了。白宮對此不予置評。

財政部長葉倫9日結束四天的訪中行程時表示，她與中國對等官員談過研議中的行政命令，指出任何投資限制「專對性很高、方向明確、範圍很窄，只在少數引發國家安全疑慮的特定部門」。

葉倫表示，這項命令將以透明方式制定，走決策流程，接受民眾公評。

路透2月曾報導，美國研擬的行政命令，可能是要追蹤去年10月便實施的人工智慧晶片、晶片生產設備及超級電腦等科技禁止出口給中國，實施下來做得如何。這項命令已延擱多次，按構想也要求範圍廣泛的科技交易都要先通知。

眾院14日通過其2024年版國防授權法案(NDAA)，但共和黨添加很多保守派的文化修正案，所以立法成功的前途未卜。

國防授權法案非通過不可，參院排定18日起開始辯論，敲定最終版本，再呈拜登總統簽字通過或者否決。

民主、共和兩黨聯邦參議員聯合提案，將追蹤美資投資於中國，尤其在某些極受矚目的科技...
民主、共和兩黨聯邦參議員聯合提案，將追蹤美資投資於中國，尤其在某些極受矚目的科技部門的情形。圖為微軟公司代表今年6月出席在上海舉行的世界人工智慧大會。(美聯社)

投資 參議員 拜登

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