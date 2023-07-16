美日聯合保台 日本卻對「參戰」這件事一直不點頭

拜登總統(右)與日本首相岸田文雄12日在北約峰會場邊密切互動。(路透)

「華爾街日報」15日獨家披露，針對台灣有事，美軍和日本 自衛隊官員已商討因應計畫一年多，但其中一個核心問題仍未敲定，亦即屆時日本是否參戰？知情人士稱，華府 敦促日本自衛隊負責若干任務，例如獵殺出沒在台灣周邊的中共解放軍潛艦，但日方基於國內反戰的民意，態度謹慎，未給予任何承諾。

美國敦促出兵 日本民意反戰

這項美日合作計畫，是美國應對中國威脅武力犯台的最重要對策之一。日本距離台灣最近處僅113公里，5萬4000名駐日美軍大多駐防日本國境之南的沖繩。若中國對台出兵，美國亦如拜登總統所言出手干預，依照1960年生效的「美日安保條約」，美國動用駐日基地，必須得到日方同意，但日本受國內壓力難以同意，又擔心不同意恐有損確保日本國安的同盟關係。

但日本直接參戰難度更高。多位日本領導人公開迴避討論任何在台海戰爭中的角色，部分原因是日本輿論普遍反對捲入戰爭。

日本首相岸田文雄(右)表示，為降低日本遭受攻擊的危險，日方必須在軍事嚇阻及反應能力上加碼。圖為他本月14日在東京會晤美軍參謀首長聯席會主席密利(左)。(美聯社)

九成日本人不願冒生命危險保台

日本慶應大學政治系教授森聰表示：「如果問是否願意冒生命危險保衛台灣，我想九成日本人都會說不」。

面對中國日漸成長的軍力，日本在長程巡弋飛彈與其他硬體設備上砸重金投資，但強調這些完全用於自衛。

日本首相岸田文雄最近訪視沖繩時宣稱，為降低日本遭受攻擊的危險，日方必須在軍事嚇阻及反應能力上加碼。

依據2015年時任首相安倍晉三通過的一項法律，若日本附近一個親近的友邦遭攻擊，以及日本自身的生存處於危急關頭，日本能夠作出軍事反應。華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)1月公布的兵推，結論是若中國武力犯台，有日本和澳洲等盟邦支持，美國才可阻止中國。

在這項兵推設定的大部分情境中，解放軍會攻擊駐日美軍基地，摧毀數百架美國和日本戰機，宛如現代版珍珠港事變，然後日本就會加入美軍行列。

倖存的日本軍艦與戰機將攻擊台灣北部和東部的中國軍隊，並在中國兩棲艦艇攻占台灣前協助攔截，而日本難以被偵測到的潛艦對擊沉中國軍艦將發揮重要作用。

日憂心參戰將遭俄與北韓 攻擊

東京對於捲入台海戰事最擔心的是事態升級的風險。例如，中國慫恿盟友俄羅斯與北韓攻擊日本，或威脅使用核武。

日願以提供補給方式挺美軍

知情人士說，隨著美日試圖制定一項應對「台灣有事」的聯合作戰計畫，華府正尋求日方更清晰的表態，包括補給線、部署飛彈發射系統的地點及難民撤離計畫等方面。這些人士還說，日本目前願以提供燃料和其他補給的方式支持美軍。

美國國防部發言人表示，美日對台灣海峽和平有著共同承諾，美國樂見日本有興趣「擴大自身作用、使命和能力。這會加強嚇阻力。」日本政府發言人被問到台灣衝突因應計畫時則說，日美維持聯合防禦計畫，但未透露更多細節。

美日合作計畫，是美國應對中國威脅武力犯台的最重要對策之一。圖為美軍和日本自衛隊戰機今年2月19日在日本海上空舉行聯合演習。(Getty Images)

不參戰恐傷與美同盟關係

2021年一場募款演說，時任日本副首相麻生太郎表示，台灣的戰爭可能會危及日本生存，這證明日本協防台灣是合理的。

森聰表示，關於為何日本政府應該支持台灣的國防，國內缺乏有意義的討論，一旦最壞的情況發生，恐引發政治混亂。若立場不清晰，當日本政府因應民眾擔憂時，將難以管控與美國的同盟。

自民黨參議員、曾任防衛副大臣的松川瑠衣指出：「當美日並肩作戰時，我們非常可能會出手，只是日本不會看起來是站在前線。」