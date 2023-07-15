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嚇阻中國軍力超美 密利籲加速對台軍售

編譯周辰陽／綜合報導
參謀首長聯席會議主席密利上將14日表示，若美方想要勸阻中國大陸對台灣採取軍事行動，就應該更快對台軍售與交付武器，尤其是反艦飛彈。(美聯社)
參謀首長聯席會議主席密利上將14日表示，若美方想要勸阻中國大陸對台灣採取軍事行動，就應該更快對台軍售與交付武器，尤其是反艦飛彈。(美聯社)

參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)上將14日表示，中國希望在未來10年內成為亞洲霸主，並在本世紀中葉實現軍力超過美方的目標，美軍必須維持「決定性優勢」和戰備能力；若美方想要勸阻中國大陸對台灣採取軍事行動，就應該更快對台軍售與交付武器，尤其是反艦飛彈。

對此，中國國防部發言人譚克非回應表示，密利所謂維持「決定性優勢」，無非是想一家獨大，繼續以霸權行霸道，謀一己私利。但中國決不走「國強必霸」的老路。

正在東京訪問與會晤日方領導人的密利告訴記者，「我認為，這可能是需要加以改進的地方，美國或其他國家協助台灣提升防禦能力的速度，我認為可能需要在未來幾年加速」。

密利表示，美國反對中方可能採取武統的軍事行動，「如果台灣具備軍事能力，對北京領導階層發出訊號，表明攻打台灣的成本與風險會超過任何潛在利益，那麼理論上，如果北京領導人有理智的話，他們就不會採取這種武力手段，將嘗試一些其他的非武力手段來辦到這一點」。

台灣多年來從美國訂購了高端武器，包括戰車與戰機，但美方官員已經鼓勵台方購買更多實用武器以抵禦共軍的可能入侵。密利指出，台灣需要防空系統、空對空防禦能力、反艦精準彈藥跟改良過的指管能力。

美方官員2022年11月時承認，對台武器交付延遲積壓190億美元，亦即這些武器已經得到批准，仍未運抵台灣。

將於9月退休的密利指出，美中關係目前正陷入低點(very low point)，美軍在日韓共派駐8萬人，五角大廈正在思考是否需要重新部署。

中國國防部發言人譚克非14日表示，美方時不時就會發表以己度人的錯誤言論，根本原因在於，始終沒有看清世界和平發展大勢，沒有走出零和博弈的思維定勢。其所謂維持「決定性優勢」，無非是想一家獨大，繼續以霸權行霸道，謀一己私利。

參謀首長聯席會議主席密利上將14日表示，若美方想要勸阻中國大陸對台灣採取軍事行動...
參謀首長聯席會議主席密利上將14日表示，若美方想要勸阻中國大陸對台灣採取軍事行動，就應該更快對台軍售與交付武器，尤其是反艦飛彈。(Getty Images)

密利 北京 國防部

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