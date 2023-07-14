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眾院通過國防授權法案 有助強化台灣嚇阻力

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眾院通過國防授權法案 有助強化台灣嚇阻力

中央社／華盛頓14日專電
眾議院以些微差距通過2024財政年度國防授權法案，法案包括支持美台強化軍事協調、軍事網路安全合作，解決對台軍售交付延宕問題等，都有助於強化台灣嚇阻力。（本報資料照片）
眾議院以些微差距通過2024財政年度國防授權法案，法案包括支持美台強化軍事協調、軍事網路安全合作，解決對台軍售交付延宕問題等，都有助於強化台灣嚇阻力。（本報資料照片）

經過冗長的條文審議，眾議院今天以些微差距通過2024財政年度國防授權法案。法案包括支持美台強化軍事協調、軍事網路安全合作，解決對台軍售交付延宕問題等，都有助於強化台灣嚇阻力。

眾院自12日開始審議總額高達8768億美元的2024財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act, NDAA）。經過3天的審議，眾議院今天以219票贊成、210票反對的些微差距通過。

6月底才率團訪問台灣的眾院軍委會主席羅傑斯（Mike Rogers）12日在全院審議介紹軍委會通過的國防授權法案時表示，他與代表團在台灣、日本與菲律賓的訪問中清楚看到，中國共產黨構成的威脅是真實，且是數十年來面臨的最緊迫國家安全挑戰。

他指出，2024年國防授權法案的根本目標即是嚇阻中共，提供新力量、加速人工智慧與極音速等創新技術部署，讓美國在與中國衝突中獲得優勢、加強與台灣和太平洋盟友的安全夥伴關係、保護美國軍事基地、基礎關鍵設施與學術研究免受中國侵犯與間諜活動，並在太平洋建立對中國行動所需的軍事後勤網路。

由於審議過程有部分提案與修正案係採包裹表決方式處理，目前尚不確定哪些條文通過、哪些遭到修正或否決。不過根據眾院中國問題特別委員會整理，這次法案有部分條款直接源自中國問題特別委員會台灣報告10點建議以及主席蓋拉格（Mike Gallagher）提案。

其中包括支持美台加強軍事協調，包括演習、制定聯合作戰概念與戰術、技術、程序與其他安全措施，以協助台灣自我防衛需要；指示美國國防部長與國務卿遞交報告評估台灣所需國防物品、服務與培訓狀況，解決對台軍售積壓問題；加快對台灣提供不對稱防衛能力；深化美台軍事協調，要求國防部研究建立與台灣的聯合軍事規劃小組；強化美台軍事網路安全合作等。

共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）要求禁止五角大廈花錢製作、採購或展示任何將台灣本島或外島不當劃為中國領土的地圖的提案，也獲得審議通過。

在眾議院通過後，參議院預計下週也將審議參院版本國防授權法案。

參眾議院軍委會完成各自版本的表決後，法案將分別送交兩院院會審議並表決通過。由於兩院版本不同，需透過協商取得最後版本，再交由兩院重新各自表決通過，才會遞交白宮由總統簽署生效。

眾議院 眾院 國防部

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