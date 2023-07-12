北約峰會登場 法、德、挪威加碼軍援烏克蘭

在土耳其同意瑞典加入北約之後，北約成員國展現團結氣氛，成員國領袖11日在立陶宛舉行峰會。（美聯社）

北大西洋公約組織(NATO)峰會11日在立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)登場，法國、德國、挪威加碼軍援烏克蘭 ，承諾強化防禦武力；北約 也強調，會簡化烏克蘭入會程序，但沒有時間表。

簡化烏入會 但無時間表

土耳其總統厄多安（左）在會前同意瑞典入盟，成為本屆會議最大突破，拜登總統（右）在會上與厄多安舉行雙邊會議。至於烏克蘭入盟，會員國尚無共識。（路透）

白宮表示，現在讓烏克蘭加入北約，北約盟國便有義務反擊俄羅斯，會把北約拖入戰爭；美國國務卿布林肯(Antony Blinken)則表示，隨著瑞典 即將正式加入北約，北約比以往更強、更大且更團結。北約現有成員國加上瑞典，將有32個成員國，幾乎將俄羅斯與歐洲的邊境圍堵成一線，中間尚缺烏克蘭一段。

法提供SCALP長程飛彈

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)宣布，法國將提供SCALP長程巡弋飛彈給烏克蘭，助烏軍在反攻收復國土時，深入打擊俄軍占領部隊後方的目標，但他未說明數量。

法國SCALP飛彈與英國5月給烏克蘭的「暴風之影」(Storm Shadow)同款，那是英法聯合研發的武器，擁有西方迄今援烏武器當中最遠的250公里射程。

德承諾再給7.7億美元

供應武器助烏抗俄的第二大國德國承諾，再給烏軍7億歐元(約合7.7億美元)；德國防長佩斯托瑞斯(Boris Pistorius)表示，這筆軍援將滿足烏克蘭的防空、戰車和火砲需求，包括兩具愛國者飛彈發射器、40輛貂鼠式步兵戰車、25輛豹一式戰車、兩萬發砲彈和5000發煙霧彈。

挪威再撥款約2.4億元

挪威政府撥款25億挪威克朗(約2.4億美元)援烏，這讓挪威今年軍援烏國總額達到100億克朗(約9.6億美元)。挪威總理斯托爾(Jonas Gahr Støre)說：「烏克蘭發動防衛作戰，現在確實有此需要。」

北約成員國領袖與夥伴國家代表在立陶宛合影，烏克蘭一直要求加入北約成為第33個成員國。（美聯社）

北約領袖11日表示，當盟國同意條件到位時，將邀請烏克蘭加入北約。北約領袖在新聞稿中表示，「烏克蘭的未來在北約」，支持烏克蘭改革入會途徑。

31國對烏加入無共識

許多北約盟國軍援烏克蘭武器彈藥，但31個盟國對於烏克蘭加入並無共識；其實北約早在2008年便承諾讓烏克蘭加入，迄今無實質動作。

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)說：「我們確信烏克蘭終將會是北約的一員，並同意移除對烏克蘭的『成員國行動計畫』要求，這會讓烏克蘭加入北約的兩個步驟簡化為一個。」對於北約的潛在會員國而言，成員國行動計畫要求該國達成有許多改革目標，方能取得加入北約的資格。

白宮國安發言人柯比(John Kirby)表示，「烏克蘭還在打仗，因此成為北約會員短期內不會發生，這會讓北約捲入對俄戰事。」

拜登總統上周也做此表述，稱烏克蘭還沒準備好加入北約。北約成員國有義務互相防衛，接納戰時烏克蘭，形同對俄宣戰。

白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)則說，北約將為烏克蘭規畫「改革之路」，好讓烏克蘭最終得以入盟，但「沒辦法給時間表」。

蘇利文提到，對於烏克蘭加入北約的目標，各方在峰會上釋出「很多善意」，「問題在於要循什麼途徑」，「我想大家能充分理解」。

蘇利文表示，拜登12日會晤烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)。