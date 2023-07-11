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全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

記者顏伶如／綜合報導
根據最新統計，全美國有三分之一家庭是獨居，以大城市居多，紐約曼哈頓更高達一半的人獨居，專家稱這是令人震驚的改變。（美聯社）
根據最新統計，全美國有三分之一家庭是獨居，以大城市居多，紐約曼哈頓更高達一半的人獨居，專家稱這是令人震驚的改變。（美聯社）

人口普查局(US. Census Bureau)統計顯示，如今全美將近三分之一的家庭為「一人之家」(Single-person households)，獨居民眾比例創下歷史新高；1940年時，獨居占全美家庭約8%，到了1970年增加到18%，2022年更進一步提高到29%。

學者指出，與其說獨居為一股趨勢，不如說是一種轉變，在世界各地都有越來越多民眾獨自生活，人數創下空前紀錄。

大城居多 曼哈頓占半數

紐約大學(NYU)社會學家克林南柏格(Eric Klinenberg)說：「這是令人震驚的社會改變。」他表示，這是上個世紀裡最大的人口結構變化，「但我們並沒有發現問題，也沒有認真面對」。

英國歷史學家史尼爾(Keith Snell)研究發現，獨居在大城市較為普遍，亞特蘭大、西雅圖、舊金山、明尼亞波利斯、丹佛家庭當中超過40%為一人之家，曼哈頓家庭更有超過半數為一人家庭。

獨居在美國變得普遍，與多項社會趨勢剛好結合，包括美國人越來越晚婚，甚至不結婚，還有美國朝高齡社會發展，生育率則走下坡，美國人變得比以前更長壽也是原因之一。

女性進入職場增 成關鍵

「一人家庭」變多，伴隨而來的另一種現象則是女性進入職場，達到經濟自給自足的目標。根據統計，1980年時，全美成年女性當中投入職場的比率已達50%。

克林南柏格說，從歷史角度來看，除非女性對於生活擁有掌控權，對身體也握有掌控權，否則獨居狀況很難普遍。

獨居人口增加是否代表獨立自主的新時代來臨，還是人類宣告結束群居社會？專家表示，兩種因素可能各占一半。

社會心理學家、「內心單身」(Single at Heart)作家狄寶洛(Bella DePaulo)說，獨自生活對某些民眾來說可能是夢想成真，可以自己規畫生活。她說，可以自己決定幾點睡覺，何時起床，何時吃飯，想看什麼節目或想聽什麼音樂都自己決定，室內溫度愛調多高或多低都可以。

鮑林格林州立大學(Bowling Green State University)社會學教授布朗(Susan Brown)說，銀髮族離婚(grey divorce)後，男性較女性更可能找到新伴侶展開共同生活，通常雙方都有離婚紀錄，新生活與以往生活形態明顯不同。

曼哈頓 人口普查 亞特蘭大

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